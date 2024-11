Otkrio bezobraznu tajnu iz Plejboj vile: Batler Hjua Hefnera nabasao na Anđelinu Džoli u WC-u

Brajan Horovic je gostovao u podkastu bivših Plejboj zečica kada je otkrio zahtjev čuvene oskarovke

Izvor: Profimedia

Brajan Horovic, radio je kao batler Hjua Hefnera u čuvenoj Plejboj vili. Svjedočio je ozloglašenim orgijama, ali i upoznao veliki broj slavnih ličnosti koje su prisustvovale žurkama.

Horovic je bio Hefnerov batler u periodu od 1997. do 2016, odnosno neposredno prije smrti čuvenog tajkuna u 91. godini.

Prošle godine je gostovao u podkastu bivših Plejboj zečica Holi Medison i Bridžit Markvard gdje se osvrnuo na Hefnerove lude zabave. Između ostalog, podijelio je i bizarnu priču čiji je glavni akter Oskarovka Anđelina Džoli.

"Na jednoj od onih prvih žurki, prije nego što su djevojke počele da dolaze, bila je i Anđelina Džoli, u tom trenutku relativno nepoznata glumica. Ovo je bilo poslije filma... možda "Gia". Ne mogu da se sjetim imena filma, ali bilo je to prije nego što je postala veliko ime - prije Breda Pita i sličnih stvari", prisjetio se Horovic, dodavši pritom kako se susreo sa neobičnim zahtjevom lijepe glumice:

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Bio sam u kupatilu i čistio ga, čistio sam kante za smeće i mijenjao kese. Prošla je ponoć, a u kupatilu je bila jedna djevojka, kao i još gomila drugih ljudi. Pokucao sam na vrata da ih pitam da li treba da ispraznim kantu, a ova djevojka, koju tada nisam prepoznao, rekla je: "Ne, ali treba da me udariš po guzi". To je bilo u mojih prvih nekoliko godina tamo i nisam to uradio. Nikada mi ne bi bilo prijatno da to nekome uradim. Odbio sam to, ali je to bila najčudnija stvar koja mi se dogodila".

(Žena Blic, MONDO)