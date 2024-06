UDOVICA HJUA HEFNERA DRŽALA DROGIRANOG LIJEKOVIMA? Hranila ga supom pa vijagrom, i naplatila što pati za bivšom

Holi Madison, jedna od najpoznatijih zečica Hjua Hefnera iznela je niz stravičnih optužbi na račun vlasnika "Plejboja".

Izvor: Louise Barnsley / Pacific coast news / Profimedia

Bivša djevojka Hjua Hefnera i jedna od najpoznatijih zečica Holi Madison otkrila je nove šokantne informacije o Kristal Hefner, udovici Plejboj mogula.

Iako se činilo da su u dobrim odnosima, naročito nakon što su otkrivene sve gadosti koje je Hefner radio djevojkama, što je Kristal potvrdila rekavši da je sama spalila na hiljade po*no snimaka koje je imao u vili, a kojima su zečice ucenjivane, sada se čini da između njih ipak postoje neki neriješeni problemi.

Sve je počelo gostovanjem Holi Madison u podkastu "Girls Next Level" koji vodi druga zečica Bridžet Markardt. Ona se dotakla Kristal i njene autobiografske knjige "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", i implicirala da je udovica drogirala Hefnera lijekovima kako bi ga finansijski koristila.

Izvor: Peter Brooker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kristal je sada na optužbe reagovala i poslala tužbu ne bi li natjerala Madison da prestane da priča. Očekivano, Holi se odmah oglasila.

"Zamislite da vodite fondaciju za slobodu govora, a zatim nekome pošaljete da tužbu da prekine i odustane od iznošenja istine", napisala je ona.

"Tvoj advokat čak ne može da nađe ni moju tačnu imejl adresu", dodala je ironično.

Kristal tvrdi da su optužbe Holi Madison "lažne, zlonamjerne i namjerno obmanjujuće, kao i štetne po njenu reputaciju", no čini se da nekada najomiljenija Hefnerova zečica nema namjeru da prestane da priča o svemu što se događalo o vili.

Podsjetimo, Kristal je u memoarima priznala da je sve bilo predstava za javnost, kao i da je "konstantno plakala u braku".

Hefner i ona su se upoznali kada je imala 21 godinu, a on 81.Kristal je prva koju je Hefner "priznao" nakon što ga je napustila Holi Madison, njegova omiljena zečica svih vremena, i prema mišljenju mnogih, jedina koju je zaista voleo.

Izvor: Profimedia

Kristal je bila njena zamjena i nažalost, prolazila je iste stvari o kojima je Holi u prošlosti govorila. Zahtjevao je od nje da nosi samo ružičasti lak za nokte, dok ju je uvijek "tapkao po glavi" da bi je podsjetio kako treba da se ofarba u plavo istog momenta kada bi se izrastak njene prirodne boje pojavio.

Tačno u 18h je morala da bude svako veče kod kuće kako bi mu servirala pileću supu sa krekerima, nakon čega bi mu davala vijagru a onda je očekivao od nje da uđe u krevet sa drugim ženama i uživa u grupnom seksu, koji je ona opisala kao "sraman".

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Kako je sličan scenario doživjela i sama Holi koja je prvom prilikom pobegla glavom bez obzira, i slomila srce Hefneru, vlada mišljenje da Kristal nije mogla da se miri što njen suprug nije prestajao da spominje bivšu, kao i što je i sa njom radio sve ono što je voleo sa Holi.

Takođe se misli i da je zbog toga riješila da ga kazni, te da "kljukajući" ga lijekovima naplati poniženja.

