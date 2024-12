"Poštujem bitne ljude u mom životu, ostali me ne dotiču": Ceca progovorila o Palmi, Ušću, i zlobnim komentarima

Pjevačica se u razgovoru sa ekipom emisije "Ekskluzivno" osvrnula na sve aktuelne teme.

Svetlana Ceca Ražnatović polako priprema svoj novi album, ali i treći koncert na beogradskom Ušću. Ona je nedavno pjevala i u Dubaiju, a sada se osvrnula na to što je u publici bila i Sandra Meljničenko, jedna od najbogatijih Srpkinja.

Bivša "Modelsica" prije dosta godina bila je dio i Cecinog spota za pjesmu "Neodoljiv, neumoljiv".

"Posrećilo joj se (smijeh). I njoj i Berendiki. Berićetna sam, blagorodna i pozitivna, to je super", rekla je Ceca za "Ekskuzivno".

Pjevačica za svoju publiku priprema veliki koncert na Ušću na Vidovdan 2025. godine. "Bogu hvala. Meni je mnogo drago da ljudi jedva čekaju i da su me se poželjeli. Stvarno nisam dugo napravila koncert u Beogradu, i dugujem to mojoj publici, i sad smo se odlučili na to. Sad radimo neke detalje, pregovori su u toku. To je ogroman projekat, posao i odgovornost. Publika će biti blagovremeno obaviještena o svakom novom koraku vezanom za taj koncert, ali i o albumu", istakla je Ražnatovićeva.



Ceca se osvrnula i na negativne komentare na račun njenog stajlinga i šminke, koji dolaze od strane njenih koleginica. "Ja sam se uvijek vodila time da nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. Postoje bitni ljudi u mom životu, ljudi od kredibiliteta koji zavređuju moje poštovanje i pažnju, a postoje i ljudi koji me uopšte ne dotiču. Šta god da urade i da kažu, apsolutno me nije briga. Ja sam svjesna i ko sam i šta sam i kakvim sam ljudima okružena. Za sebe mogu da kažem da sam zaista zadovoljna i srećna žena. Kad imate svojih obaveza, vi nemate vremena da se bavite drugim ljudima", rekla je Ceca, a na konstataciju novinara da su gori uvijek za boljim lajali, rekla je da se sa tim slaže.

Svetlana je po prvi put za medije progovorila i o smrti svog velikog prijatelja Dragana Markovića Palme.

"Palmu poznajem duže nego što ga je moj pokojni suprug Željko poznavao. Mi se poznajemo od 1988. godine, kada je bila još stara Jugoslavija. On je i tada bio jedan uspješan čovjek privatnik i ja sam pjevala kod njega. Išla sam tamo sa ocem i nastupala tamo kod njega uz mnogobrojne svoje kolege, kao što su pokojni Šaban, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Ljuba Aličić, Zorica Brunclik i Kemiš... Dragana poznajem jako dugo i uopšte se nije promijenio. Kakav je bio tada, veliki domaćin, džentlmen i gospodin, bio je i do posljednjeg dana svog života. Bio je veliki humanista, jako vrijedan... Toliko je volio svoj kraj, bio je veliki lokalpatriota. Moje prijateljstvo sa Palmom živjeće vječno", zaključila je Ceca za "Ekskluzivno".

