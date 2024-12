Preminula zvijezda serije "Dinastija": Tužne vijesti saopštila ćerka slavnog glumca

Glumac Mark Viters preminuo je u 77. godini.

Izvor: Printscreen , youtube

Mark Viters, glumac poznat po ulogama u serijama "Čudnije stvari", "Dinastija" i "Magnum", preminuo je u 77. godini nakon borbe sa rakom pankreasa. Njegova ćerka, Džesi Viters, potvrdila je ovu tužnu vest i podijelila emotivne riječi o svom ocu.

"Suočavao se sa svojom bolešću s istom snagom i dostojanstvom koje je unosio u svoj posao, stvarajući legat topline, humora i posvećenosti, uz izuzetnu sposobnost da svaku ulogu učini nezaboravnom. Markov trajni talenat i posvećenost industriji biće sa setom upamćeni od strane kolega, prijatelja i fanova", rekla je ona u izjavi za "Variety".

Mark je igrao lik mrtvozornika Garija u prvoj sezoni popularne Netflix serije "Čudnije stvari". Njegova prva velika uloga bila je 1981. godine kada je igrao Teda Dinarda u seriji "Dinastija", gdje je bio dečko Stiva Karingtona.

Tokom karijere, Mark je imao manje uloge u serijama kao što su "Wonder Woman" (Čudesna žena), "The Dukes of Hazzard" (Vojvode Hazarda), "Dallas" i "Matlock" (Metlok). Od 1986. do 1987. godine, pojavio se u osam epizoda serije "Days of Our Lives" (Dani našeg života).

Prije nego što je započeo karijeru u Holivudu, Viters je bio talentovani sportista, koji je dobio fudbalsku stipendiju za Penn State univerzitet.

Viters je iza sebe ostavio svoju ženu, Haijan Liu Viters i ćerka Džesi Viters, prenosi "Mirror".

