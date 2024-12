Saznalo se zbog čega je Ramštajn tužio Sašu Popovića: Kompozitor nakon 22 godine priznao šta je "ukrao"

U skandal je bio umiješan i kompozitor Goran Ratković Rale.

Bend Ramštajn održao je u maju dva koncerta u Beogradu u sklopu svoje velike evropske stadion turneje 2024. godine. A svi se sjećaju da je ovaj čuveni njemački bend svojevremeno je bio u sukobu sa Sašom Popovićem, tadašnjim vlasnikom "Grand produkcije", zbog autorskih prava.

Naime, Goran Ratković Rale je pre više od 20 godina komponovao kompletan album za Indiru Radić, a među pjesmama se našla i numera "Preko". Album je izdat 2002. godine pod okriljem "Grand produkcije", kojom je tada rukovodio Saša Popović. Međutim, situacija se zakomplikovala kada je "Grandu" stigla tužba od Ramštajna, optužujući produkciju za povredu autorskih prava.

"Saši u početku ništa nije bilo jasno. Međutim, kada je video šta piše u tužbi i da je plava koverta stigla zbog albuma Indire Radić, Popović je ostao šokiran. Brzo je pozvao kompozitora i krenuo da viče na njega zašto on nije bio obaviješten da pesma nije original", rekao je izvor Kurira tada, a tužbe se nedavno prisetio i Ratković.

"Jao, to je bilo 2002. Uradio sam cijeli album za Indiru. Za jednu pjesmu uzmem ja sempl od Ramštajna i mi izdali taj album. Naravno da nisam tražio nikakvu dozvolu, to u to vrijeme nije postojalo, niti sam ja očekivao da će neka svjetska faca da čuje pesmu Raleta i Indire. I dešava se situacija da je album krenuo i mene zove Saša i viče: "Čije si pjesme krao? Ko je taj Ramštajn?" I meni sve jasno! Kažem: "Šta je bilo, pa ne mogu ja tebi da dajem informacije gdje nalazim inspiraciju." On kaže: "Dobio sam tužbu od Ramštajna." Odem do studija i kažem Saletu: "Smiri se, sve ću ja to da riješim.", istakao je Rale i dodao:

"Onda sam preuzeo odgovornost na sebe. I oni su, kao što sam već rekao, tražili ludački iznos od 45.000 evra. U to vreme na ovim prostorima ta suma je bila nemoguća, pa i sad nije ništa bolje, ali tad tek. I mi se na kraju dogovorili da oni dobiju deseti dio zarade i to se tako završilo. Ali prepao sam Popovića tad kao niko nikad", rekao je kompozitor svojevremeno za domaće medije.

