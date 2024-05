"SRPSKI HUMOR I DEMENTNO PRETJERIVANJE" Lajbah reagovao zbog Bajagine priče o Ramštajnu

Članovi benda Lajbah reagovali saopštenjem nakon intervjua Momčila Bajagića Bajage

Prije nekoliko dana beogradsko Ušće je dvije večeri zaredom uživalo u nastupima benda Ramštajn, a društvene mreže su bile preplavljene slikama i snimcima atmosfere iz prijestonice, snimcima na kojima se članovi benda pozivaju na bis uz narodnjački hit "Izađi, mala", ali i interesantnim pričama o muzičarima.

Zbog njih se i Momčilo Bajagić Bajaga je u podkastu “Agelast” Galeba Nikačevića prisjetio nastupa sa Ramštajnom na jednom festivalu u Sloveniji i podijelio anegdotu da je tada Ramštajn tražio da se upozna sa svojim idolima, grupom Lajbah, ali oni to, navodno, nisu željeli.

Bajaga je dodao i da je dvije godine kasnije Lajbah želio da bude predgrupa na turneji već etabliranog Ramštajna, ali ih je njemački bend odbio.

Ovim povodom oglasila se legendarna slovenačka grupa saopštenjem koje prenosimo u cijelosti:

“S obzirom na to, da je izjava Momčila Bajagića Bajage o Ramštajnu u Lajbahu postala viralna, možda je ipak higijenski da se na nju odzovemo. Sa Bajagom, koji je inače simpatičan i respektabilan gospodin i relevantan popularni umjetnik, sreli smo se jednom u Beogradu, u SKC. Bilo je to bilo povodom našeg koncerta 1997 godine, kada je stavio svoje ime u obranu Laibacha, jer je naš nastup u srpskome glavnom gradu (Hala sportova 14. novembar) tada skoro bio zabranjen.

No, priča, koju sada širi, spada više u folklor klasičnog srpskog humora i dementnog ribarskog pretjerivanja. Istina je samo to, da su Rammstein na početku bili veliki Laibach fanovi i da su kod Laibacha pronašli osnovnu inspiraciju za svoju muzičku i stilsku usmjerenost. A da bi se Laibach ikada nudio Rammsteinu kao predgrupa, to nikako ne drži. Laibach je otklonio i saradnju sa U2, koji su u početku 90-ih izrazili želju, da nastupimo kao njihova predgrupa na stadionskoj turneji. Takvih poziva od velikih grupa bilo je još nekoliko. Mi smo se sa momcima iz grupe Rammstein inače nekoliko puta i susreli, ali to su bili uglavnom uljudni sastanci, jer su nas oni htjeli lično spoznati. Članovi Rammsteina su obično redovno dolazili na naše koncerte u Berlinu. U Sloveniji su Rammstein nastupili samo dva puta, februara 2005. (Hala Tivoli) i aprila 2013. (Arena Stožice). Spisak svih njihovih i naših nastupa – i još mnogo – toga može se provjeriti na internetu, kao i podatak da li je Murska Sobota ‘tamo negdje’ na granici Austrije i Italije”, saopštio je Lajbah.

