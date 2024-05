RAMŠTAJN VEČERAS U BEOGRADU: Zbog "Du hast" skočile cijene, otkriven i spisak pjesama!

Nemački bend večeras i sutra nastupa u Beogradu! Veliki broj posjetilaca iz cijele Evrope, a pojedine autobuske linije mijenjaju trase

Izvor: Petar Stojanović - MONDO

Najveći live bend na planeti, njemački Ramštajn, sprema se da po treći put nastupi u srpskoj prestonici 24. i 25. maja, a koncerte na Ušću, pored dobro poznatih pjesama, obilježiće i impresivna produkcija i pirotehnika.

Ramštajn nastupa u Beogradu u okviru elike Evropa Stadion turneje 2024, bina je spakovana u čak 77 šlepera, a za nju je bilo potrebno šest dana da se montira. Jačina zvuka će oboriti sve dosadašnje rekorde jer će ići i do 2.040.000 vati!

Pred večerašnji koncert otkrivena je i plejlista sa turneje koju ćemo slušati i na beogradskim koncertima:

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Ohne dich (Small piano version)

Encore:

Engel (with ABÉLARD) (Piano version; performed on B-Stage)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Encore 2:

Rammstein

Adieu

Sonne (piano version)

Haifisch (Haiswing Remix by Olsen Involtini)

Song played from tape

Lügen (Instrumental)

Zbog velikog interesovanja za dva od 16 koncerata na turneji, u srpsku prestonicu stiže veliki broj turista iz Evrope zbog čega je skočila cijena smeštaja.

Cijene idu i do čak 234.000 dinara (2.000 evra) za jedno noćenje. Budući da se broj slobodnih soba može izbrojati na prste, alternativa su prigradska naselja ili Novi Sad.

U prigradskim naseljima cijena je oko 100 evra, a cene u Novom Sadu nisu drastično skočile.

(MONDO)