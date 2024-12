Pokazala kako mijesi u 6 ujutru: Bila je Armanijeva muza i važila za najljepšu Srpkinju, a sada radi u pekari

U posliednjoj objavi na društvenim mrežama, Ivana je otkrila svoju novu "avanturu" - rad u pekari i malim beogradskim prodavnicama.

Dugo je bila jedno od najprepoznatljivijih lica srpske i svjetske modne scene, a sada živi život koji se drastično razlikuje od onog na koji je bila navikla tokom svoje karijere supermodela. Iako je njeno ime bilo povezivano s luksuzom i glamurima, a bila je muza brenda Armani, Ivana Stanković je iznenadila mnoge svoje pratioce odlukom da napusti svet mode i posveti se jednostavnijim stvarima.

Supermodel u supermarketu

U posljednjoj objavi na društvenim mrežama, Ivana je podijelila svoju novu "avanturu" - rad u pekari i malim beogradskim prodavnicama.

"Da, to sam bila ja", piše Ivana, pričajući o tome kako je radila u pekari u 6 ujutru, u supermarketu, kafiću, pa čak i trafici. Ovaj korak nije bio samo razmišljanje o prošlosti, već i obnavljanje njenog pogleda na život, u kojem ima mjesta ne samo za glamur, već i za pošten rad, skromnost i svakodnevne izazove.

"Dobro, ja nisam supermodel, i nije u pitanju supermarket, ali to je idealan naslov za projekat kome sam posvetila skoro pune dvije godine... I, odgovor na pitanje svima onima koji su me uživo, ili ovde, u dm, pitali šokirani: 'Ivana, jeste to Vi?' Da,to sam svuda bila ja... I,ovdje u pekari u 6 ujutru, i u malom marketu, i u kaficu, trafici, cvjećari, i na još nekoliko mjesta... Obični poslovi, ništa nalik životu koji sam nekada vodila. Ali...da li je u Srbiji popularno ako ste poznati, pa onda radite običan,ali pošten posao? I, da li ste više 'propali' ako neko misli da sada tako zarađujete za život, umesto da ste sponzoruša, a znamo šta taj izraz znači.. Iznenadili bi ste se odgovorom.. Ili možda ne, obzirom na vrijeme u kojem živimo... Naravno, ova moja 'avantura' je u isto vrijeme i urnebesno smiješna, i pomalo tužna i zabrinjavajuća... u svakom slučaju, kolumna će biti vrlo zanimljiva, u to budite sigurni! Moram naravno, da isključim komentare, jer znam da će biti puno pitanja, a odgovore ne smem da dajem.. .do proljeća", objasnila je Ivana na Instagramu.

Iako je nekada bila zaštitno lice svjetskih brendova, i šetala po prestižnim pistama uz Sindi Kroford i Naomi Kembel, Ivana danas živi jednostavno. Ivana se ponosi time što je, nakon uspjeha na svjetskim pistama, odabrala da bude prisutna u svakodnevnom životu, daleko od reflektora i paparaca. Njena posljednja objava o "supermodelu u supermarketu" u stvari je najava njene nove kolumne koja će se pojaviti u novinama - iskrene priče o životu nakon slave.

Ovaj neočekivani preokret u njenom životu dolazi nakon što je Ivana ostvarila izuzetnu manekensku karijeru. Njene prve korake u svijetu mode započela je kao srednjoškolka, kada je prijavila na konkurs zagrebačkog magazina "Svijet". Već tada je bila prepoznata i ubrzo je pozvana da nastavi karijeru u Njujorku. Osvajala je naslovnice, šetala modnim pistama zajedno sa Sindi Kroford, Klaudijom Šifer i Naomi Kembel, radila sa legendama mode kao što su Armani, Donatela Versaće, Roberto Kavali i mnogi drugi.

Uprkos svim svojim uspjesima, Ivana je shvatila da nijedan luksuz ne može zamijeniti unutrašnju ispunjenost i mir. Nakon godina života u luksuznim hotelima, putovanjima i svetskim metropolama, odlučila je da se vrati u Beograd, gdje je godinama uživala u "penzionerskim" danima, okružena ljubavlju, srećom i jednostavnim stvarima, koje nisu imale veze sa svetom glamura.

Iako je i dalje prisutna u modnom svijetu, sarađujući sa novim generacijama modela, ali izgleda da je Ivana kroz kolumnu koju najavljuje odlučila da deli svoja iskustva sa javnošću. Kolumna nije samo humoristički prikaz njenog života nakon mode, već i ozbiljna refleksija o tome kako društvo doživljava poznate ličnosti i njihov rad. Iako nije poznato tačno da li su svi ti poslovi bili zaista njen pravi angažman, ili samo za potrebe projekta, kojeg pominje u objavi, cilj je jasan.

Uprkos tome što mnogi možda vjeruju da je Ivana izgubila nešto kada se povukla iz svijeta mode, njena priča o radu u pekari i supermarketu nosi snažnu poruku o vrijednostima koje ne zavise od slavnih imena i brendova.

