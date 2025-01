Estrada je noćas zgrnula bogatstvo, neki uzeli i do 120.000 € za noć

Oni su u 2025. godinu ušli punih džepova!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć/Antonio Ahel/ATAImages/Tikhomirov Maxim/Shutterstock

Brojni domaći pjevači za Novu godnu nastupali su širom regiona, a o honorarima koje su uzeli u najluđoj noći mnogo se priča.

Poznato je da izvođači jedva čekaju praznične nastupe, jer su tada cijene drastično povećane, te je samim tim i njihov honoror nekad i utrostručen! Oni koji su u samom vrhu popularnosti u regionu zaradili su i do 120.000 evra za jednu noć, u zavisnosti od mjesta nastupa, kapaciteta prostora i organizatora.

Izvor: Promo/Kamarad produkcija

Kako 24sedam saznaje od izvora bliskog brojnim pjevačima, honorar koji iznosi oko 100.000 evra zaradila je Ceca Ražnatović.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Odmah za njom je Milica Pavlović koja je bogatija od danas za 50.000 evra, a najveće iznenađenje je Peđa Jovanović. Iako ga publika mnogo voli, pjevač se, ipak, na scenu vratio u punom sjaju relativno skoro. Međutim, kako izvor navodi, Jovanović je za nastup u najluđoj noći uzeo nevjerovatnih 50.000 evra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Milica Todorović je zaradila 30.000 evra, dok su njene koleginice Jovana Pajić i Marija Mikić uzele po 20.000 evra. Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž pjevao je zajedno sa Cecom u Herceg Novom, a prisustvo je naplatio 25.000 evra.

Ko je najbolje prošao?

Rekorder po zaradi za doček, podsjetimo, ostaje i ove godine pjevač Zdravko Čolić. On je najluđu noć proveo u Tivtu, gde je naplatio zabavu 120.000 evra.

Aleksandra Prijović, međutim, s koncertom na Zlatiboru - u stopu ga prati! Pogledajte djelić atmosfere:

Za samo jednu noć, većina njih će inkasirati nekoliko prosječnih plata. Konkretno - Aca Lukas, Mira Škorić, Radiša Trajković Đani, Saša i Dejan Matić, Jovan Perišić, Katarina Živković, Milena Ćeranić, Slobodan Radanović, Milica Todorović, Milica Pavlović i Bane Mojićević imali su zakazane nastupe za doček nove 2025. godine.

Iako mnogi izvođači ne vole da govore o honorarima, pjevač Aco Pejović je otkrio je da to i nije neka tajna:

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Najbolje se zarađuje za Novu godinu, tada su najveći honorari. Zašto bi to bila neka tajna? Možda neko neće da priča o tome, ali ja hoću. To su dani kada su najveće i cijene ulaznica za tu noć. Duže se naravno i radi, od toga ne bježim naravno. Neprimjereno je malo pričati o novcu, nisam za to. Ni druge ja ne pitam o tome kolika im je plata, pa ne bih volio ni da mene neko pita", rekao je Pejović nedavno, pa je dodao:

"Na probama pred Novu godinu je uvijek euforično sa kolegama jer je tu posebna neka ljubav koja se dešava između benda i mene. Volim tu vrstu euforije pred Novu godinu."

(24sedam/ Mondo,rs/ Marina Cvetković)