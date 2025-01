Iznenada preminula glumica iz "Mućki": Oglasio se agent, svi pamte njenu scenu s Delbojem

Dajana Lengton preminula je u 77. godini

Izvor: YOuTube/BBC Studios

Poznata glumica Dajana Lengton, zvijezda serije "Mućke", preminula je danas u 77. godini, potvrdio je njen agent.

"Tužan sam što moram reći da je Dajana Lengton preminula jutros", kratko je prokomentarisao predstavnik za medije glumice koju smo zavoljeli u seriji "Mućke".

Dajana Lengton bila je britanska glumačka ikona, istaknuta figura u svijetu televizije, a najviše smo je zavoljeli po ulogama koje je igrala u nekim od najpopularnijih serija.

Izvor: YOuTube/BBC Studios

Glumica je započela svoju karijeru 1959. godine filmom "Carry On Teacher", a kasnije se proslavila ulogama u serijama kao što su "Only Fools and Horses" (čuvene "Mućke) i "EastEnders". Njena najduža uloga bila je u seriji "Hollyoaks", gdje je igrala Marlenu 'Nanu' Mekvin.

Podsjetite se scene kada Dejboj sreće bivšu djevojku, i misli da je on otac njene ćerke:

Mućke Izvor: Youtube/BBC Studios

