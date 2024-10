Delboja u Mućkama trebalo da igra drugi glumac: Zbog dvojice kolega nije uspio u Holivudu

Čuveni Dejvid Džejson kog je poslavila uloga legendarnog Delboja u hit seriji "Mućke" priznao je da ga taj lik "proganja", kao i da je zasjenila sve njegove kasnije angažmane.

Ser Dejvid Džejson jedan je od najvoljenijih britanskih glumaca. Glumio je detektiva Frosta, otvarao i zatvarao piljaru u seriji "Open all hours" koja je prije nekoliko godina doživela i svoj nastavak, ali publika ga pamti samo po ulozi Delboja iz kultne serije "Mućke".

Proslavljeni britanski glumac istakao je da mu se čini da ga lik Delboja "proganja", kao i da se nadao da će mu ta uloga omogućiti uspješne filmske uloge, ali se to nije dogodilo. Otkrio je i koja dva glumca su zaustavila njegov proboj u Holivudu i kako se kultna uloga odrazila na njegovu karijeru.

Kako je istakao zbog glumaca Majkla Kejna i Džima Brodbenta nije ostvario filmsku karijeru u Holivudu. Džejson je 2023. bio na audiciji za filomove "The Unlikely Pilgrimage Of Harold Fry" i "The Great Escaper", ulogu u prvom dobio je Brodbent, a ulogu u drugom Kejn.

"Volio bih da mogu da kažem da je moj filmski rad na DVD-u bio elegantna polica vrhunskih kinematografskih iskustava za gledanje tokom večeri. Bojim se, međutim, da bi to moglo više nalikovati sadržaju kutije izvučene ispod stola na rasprodaji stvari iz prtljažnika", izjavio je glumac, piše Daily mail.

Dejvid Džejson koji 50 godina nije znao da ima vanbračnu kćerku, izjavio je nedavno da ga lik Delboja proganja. U intervjuu za BBC napomenuo je da je ta uloga zasjenila sve njegove kasnije glumačke angažmane - "Ta stvar sa Derekom Troterom... on je pomalo duh koji dolazi iza mene kao Božićna pjesma", poručio je i dodao da ga frustira to što ga ljudi uglavnom znaju kao Delboja. To ga opterećuje i uzrujava jer se čini da je to "jedina stvar po kojoj ga ljudi pamte".

"Na neki način sam oduševljen što je to doprlo do toliko ljudi i što su uživali u onome što sam učinio sa likom, ali uradio sam toliko drugih stvari koje su, čini se, svi zaboravili. Kao da sam ikada igrao samo Dereka Trotera".

Naglasio je da, iako nije razočaran svojom karijerom, i dalje ima toliko ciljeva koje nije ostvario i pripisao je to činjenici da ga prati duh njegovog najlegendarnijeg lika - "Moje pravo razočaranje ili žaljenje, ako želite, jeste to što sam oduvijek želio da igram u Nacionalnom pozorištu. Oduvijek sam želio da budem na toj sceni. Bila je to samo ta romantična slika glume u tim velikim produkcijama, sa svim tim velikim, divnim glumcima. To se nikada nije dogodilo", rekao je glumac koji ima 84 godine.

Poručio je da veruje da mu se ta želja nikada neće ostvariti jer ga pamćenje slabije služi. Kasnije se nasmijao u kameru i poručio: "'Hej! Da, Nacionalnoo pozorište, na raspolaganju sam!".

Glumac je ranije rekao da bi ponovo igrao Delboja prema novom scenariju, ali je scenarista serije Džon Salivan umro 2021. godine. Zanimljivo je i da je bio odabran da igra čuvenog deku, ali je on insistirao da bude Derek Troter.

