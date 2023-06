RODNI TROTER SE VRAĆA NA MALE EKRANE: Nestao iz javnog života nakon smrti sina - ovo je prva serija u kojoj će igrati!

Nikolas Lindherst, glumac koji nas je godinama zasmijavao u ulozi "tupadžije" Rodnija Trotera, igraće u rimejku hit serije

Nikolas Lindherst, čuveni Rodni Troter, koji se povukao iz javnog života 2020. godine nakon strašne porodične tragedije, ponovo se vraća na male ekrane.

Prije izvjesnog vremena njegov kolega s kojim je godinama glumio u "Mućkama", čuveni Delboj, ser Dejvid Džejson, otkrio je da je izgubio kontakt s njim nakon gubitka sina.

"Kako to da kažem... On je nekako samostalniji. Eto, da se tako izrazim. Samostalniji je nego što je to ranije bio", glasile su njegove riječi, zbog kojih je javnost ostala u šoku i dodao: "Ne viđamo se koliko bih ja možda volio, ali to život", rekao je nedavno Džejson, navodeći da je za Lindherstovo povlačenje odgovorna tragedija koja je zadesila porodicu.

Sada je britanska štampa objavila jednu lijepu vijest - "Rodni" se vraća na posao i to u rimejku hit serije "Frejžer" o radio psihologu kojeg je dvije decenije ranije dočarao Kelsi Gremer. Kelsi se vraća svojoj ulozi, a o Nikolasu je rekao:

"Upozorio sam sve u Americi, 'čekajte da vidite ovog tipa'. On je dragi prijatelj i srećan sam što će raditi na seriji".

Nikolas će igrati profesora Alana, koji se druži sa Frejžerom, dok drugi detalji nisu poznati.