Preminula zvijezda serije "Gossip girl": Našli zabrinjavajuće poruke, imala samo 39 godina

Glumica Mišel Trečenburg preminula u 39. godini

Izvor: Instagram/michelletrachtenberg/screenshot

Glumica Mišel Trečenburg, zvijezda serija "Gossip girl" i "Bafi - ubica vampira", preminula je u 39. godini.

Njena smrt se ne istražuje kao sumnjiva, potvrdili su policijski izvori Nev York Postu.

Glumica je u posljednjim mjesecima postavila niz zabrinjavajućih fotografija na Instagramu na kojima je izgledala mršavo i slabo, što je kod nekih fanova izazvalo komentare o njenom dramatičnom gubitku težine.

Izvor: HBO MAX / Planet / Profimedia

Prošlog januara, glumica je odgovorila na zabrinutost svojih fanova, rekavši da je "srećna i zdrava" i da nikada nije imala plastične operacije.

Rođena u Njujorku 11. oktobra 1985. godine. Prvu ulogu dobila sa devet godina u klasičnoj Nickelodeon seriji iz 1990-ih "The Adventures of Pete and Pete", gde je igrala neobičnu djevojčicu Nona F. Mecklenberg.

Ovo je jedna od slika koja je zabrinula pratioce:

A, ovakvu je pamtite:

