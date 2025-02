Legendarna glumica (87) preferira dosta mlađe: "One od 20 volim da pojedem za doručak"

Ljubavni život Džejn Fonde oduvijek je intrigirao javnost, a njena izjava u podkastu postala je viralna.

Ikona glume i fitnesa, Džejn Fonda, zarobila je pažnju javosti dugi niz godina, kako zbog svog talenta, tako i zbog neobuzdanog ljubavnog života. Od njenih brakova, do otkrića koje su joj sada preference u vezi, Fondina romantična strana fascinira u istoj mjeri kao i njena karijera.

Tokom svog bogatog života, Fonda je bila udata tri puta.

Njen prvi muž je bio francuski režiser Rože Vadim, sa kojim je bila u zajedno od 1968. do 1973. Nakon Vadima, Džejn se udala za aktivistu Toma Hejdena i par je ostao zajedno sedamnaest godina, sve do razvoda 1990. Ted Tarner, medijski mogul postao je njen treći suprug 1991. godine, a njihov brak trajao je deceniju sve do 2001. kada su se razveli.

Poznata po iskrenosti, nedavno je svojom izjavom totalno zapalila internet. U jednom podkastu sa komičarkom Heder Mekmahan, otkrila je svoje neobično pravilo zabavljanja koje je podiglo mnogo prašine. Naime, priznala je da ako bi imala ljubavnika u svojim 80-im godinama, on bi morao da ima 20 godina.

"Ne volim staru kožu"

"Da mi sada kažu - Hajde Džejn, biraj ljubavnika, rekla bih da sa svojih 87 ulazim u ljubavne odnose samo sa momcima od 20, oni su slatki, takve pojedem za doručak", istakla je Fonda sa osmijehom na licu.

Dok su Mekmahan i ekipa podkasta prasnuli u smijeh, Fonda je ostala ozbiljna, braneći svoje stanovište. Intervju je brzo postao viralan, izazvavši pomešani talas reakcija kako obožavalaca, tako i kritičara.

Snimak objavljen na TikTok-u izazvao je različite odgovore. Neki su pohvalili Fondinu smjelost, dok su se drugi pridružili komentarima: "I ja, Džejn". Usred podrške, bilo je molbi da se ne kritikuje Džejn i njena duhovita namjera.

Fonda nikada nije bježala od toga da govori o svom ličnom životu. Ona je 2018. godine izjavila da nije zainteresovana za povratak na scenu zabavljanja, i potvrdila nedostatak želje za romantičnom vezom 2021. godine. Glumica kaže kako je prihvatila život bez romantičnih "zavrzlama".

