Megan se više ne preziva Markl: Prozvala kraljevsku porodicu, pa javno ponizila drugaricu jer je zove starim imenom

Megan Markl suptilno je poslala poruku kraljevskoj porodici na kraju svoje nove epizode na Netfliksu.

Megan Markl ponovo nije izdržala, a da ne "bocne" kraljevsku porodicu. Doduše, ovog puta to je učinila suptilno, na kraju svoje nove kulinarske emisije na Netfliksu rekavši da njen "novi početak" predstavlja deo kreativnosti koja joj je nedostajala.

Vojvotkinja od Saseksa takođe je govorila o "isceljenju", podsjećajući sve na sopstvene optužbe da su joj članovi kraljevske porodice onemogućavali da izrazi svoju pravu prirodu.

Njen šou "With Love, Meghan", jutros je premijerno prikazan, i deo je njihovog unosnog ugovora sa Netfliksom vrijednog 100 miliona dolara.

U završnici osme epizode, Megan se obratila gostima, među kojima su bili princ Hari i njena majka Dorija Reglend, i podigla čašu:

"Želim da nazdravim vama. Ovo mi se čini kao novi početak koji sa velikim uzbuđenjem delim s vama. Puno sam naučila i zahvalna sam vam na ljubavi i podršci. Ovo je deo kreativnosti koja mi je toliko nedostajala. Hvala vam što me volite i što slavite sa mnom."

U jednom trenutku, Megan razgovara sa Harijem o zabavi koju je organizovala za emisiju:

"Dobro je, zar ne?", pita ga ona. Hari joj odgovara: "Bravo! Odlično si to uradila", na šta mu se zahvaljuje, a on dodaje: "Obožavam te".

Ključni momenti u epizodama

Njihov novi projekat dolazi pet godina nakon što su napustili kraljevske dužnosti i započeli novi život u Kaliforniji, često govoreći o izazovima koje su imali dok su živeli u Velikoj Britaniji.

Kulirska serija je snimana u kuhinji iznajmljene vile vrijedne pet miliona funti u blizini doma Saseksovih u Montesitu. Serijal obećava intiman pogled u Meganinu svakodnevicu i njene omiljene rituale.

Prva sezona serije "With Love, Meghan" sadrži osam epizoda, svaka u trajanju od oko 30 minuta. Premijerno je puštena u 8 ujutro po britanskom vremenu.

Jedan od ključnih trenutaka bio je u sedmoj epizodi kada vojvotkinja govori o "isceljenju" kroz razgovor o japanskoj umetnosti Kintsugi, koja podrazumeva popravljanje polomljene keramike zlatom.

Megan objašnjava: "Naučila si me da, ako se nešto dragoceno i vredno slomi, ono nije uništeno. Naprotiv, taj lom ga čini još ljepšim. To mi je djelovalo simbolično – ako ste prošli kroz nešto teško, niste slomljeni. Možete biti popravljeni, obnovljeni i izlečeni istovremeno."

Njena sagovornica, milionerka Viki Caj, dodaje: "Ili čak proslavi, jer to je ono što vas čini lijepim... Savršenstvo nije ljepota. Ljepota dolazi iz stvari koje su živele, bile polomljene i ponovo spojene."

Megan više nije Markl

Megan je malo pred emitovanje kulinarskog šoua imala intervju za magazin People, javno ispravivši koleginicu Mindi Koling da se više ne preziva Markl.

Podsjetimo, pokojna kraljica Elizabeta dala je titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa Hariju i Megan nakon njihovog vjenčanja 2018. Međutim, par je za sve ovo vrijeme samo jednom posetio imanje po kom nose titulu i to prije sedam godina.

Kada su se odrekli kraljevskih dužnosti, po pravilu je trebalo da ostanu i bez titula, no Megan je odlučila da se i dalje tako preziva.

"To je prezime koje delimo u porodici i izgleda da nisam ni shvatala koliko veliko značenje ima dok nismo dobili djecu. Volim što je to nešto što Arči, Lili, Hari i ja imamo zajedničko. To mi mnogo znači", dodala je.

Ona je o svom prezimenu Saseks govorila i u svojoj kulinarskoj emisiji kada je ugostila glumicu Mindi Kaling koja je rekla: "Ljudi neće vjerovati da je Megan Markl jela u 'Jake in the Box'".

Ona se na to uzvratila: "Smešno je što nastavljaš da govoriš Megan Markl. Znaš da sam sada Saseks".

Njena izjava izazvala je more reakcija. Mnogi su bili šokirani njenim "brecanjem" na Mindi, a drugima je bilo čudno što tek sad otkriva svoje prezime.

