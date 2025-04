"To je toliko rijetko i strašno": Megan šokirala pričom o velikom problemu u trudnoći

Govoreći u prvoj epizodi svog novog podkasta "Confessions of a Female Founder", vojvotkinja od Saseksa otkrila je sa kakvim se problemom susrela tokom trudnoće.

Megan Markl je otkrila da je imala "ozbiljnu medicinsku situaciju" zbog koje su svi bili zabrinuti, tokom jedne od svojih trudnoća.

Govoreći u prvoj epizodi svog novog podkasta "Confessions of a Female Founder", koja je emitovana danas, vojvotkinja od Saseksa (43), otkrila je da je imala preeklampsiju tokom trudnoće sa jednim od svojih dvoje djece.

Tokom prve epizode podkasta, Megan je intervjuisala osnivačicu Bumble-a, Vitni Vulf. Njih dvije su diskutovale o tome kako su obe doživjele preeklampsiju, ozbiljnu medicinsku komplikaciju koja se može javiti tokom trudnoće i karakteriše je visok krvni pritisak, zadržavanje tečnosti i proteinurija.

Megan, koja dijeli dvoje djece, Arčija i Lilibet, sa princom Harijem, rekla je da je iskustvo bilo "toliko strašno": "Obe smo imale veoma slična iskustva - iako se tada nismo poznavale, sa postporođajnim periodom, i obe smo imale preeklampsiju. Postporođajnu preeklampsiju."

"To je toliko rijetko i toliko strašno," nastavila je Megan. "Još uvijek pokušavaš da balansiraš sa svim tim stvarima, a svijet ne zna šta se dešava u tišini. I u toj tišini, još uvijek pokušavaš da budeš tu za ljude, uglavnom za svoju djecu, ali te stvari te veoma zabrinu."

Megan nije pojasnila da li je stanje nastalo tokom Arčijevog ili Lilibetinog porođaja. Ova serija je najnoviji u nizu proizvoda bivše glumice iz serije "Suits", nakon njenog često kritikovanog lajfstajl Netfliksovog serijala "With Love, Meghan" i njenog novog brenda "As Ever".

Vojvotkinja je takođe objavila seriju fotografija iz prošlosti, dok je prodavala kolačiće kao djevojčica uz komentar: "Biti preduzetnik može da počne od mladih dana. (Usput, sve ove godine kasnije i dalje prodajem kolačiće!)"

