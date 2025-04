Rami Maldek raskinuo s nonbinarnom partnerkom: Razdvojeni već neko vrijeme

Rami Malek i Ema Korin stavili su tačku na dvogodišnju romansu.

Jedan od najtalentovanijih glumaca Holivuda, Rami Malek, koji se proslavio zahvaljujući hit filmovima poput "No Time to Die", "Bohemian Rhapsody", "Oppenheimer" i mnogim drugim, i Ema Korin koju su mnogi obožavali kao princezu Dajanu u Netfliksovom hitu "Kruna", raskinuli su vezu nakon dvije godine ljubavi. Izvori tvrde da su već neko vrijeme razdvojeni.

Ipak, par je od samog početka odnosa odbijao da govori o svom odnosu, a posljednjih mjeseci su se veoma rijetko pojavljivali zajedno u javnosti, te se njihove paparaco fotke mogu nabrojati na prste obe ruke.

Ema Korin je u intervjuu za "People" prošle godine odbila da komentariše svoju vezu, dok je Malek za nju samo rekao da je "fascinantna".

Podsjetimo, par je prvi put snimljen u julu 2023. na koncertu Brusa Springstina i to samo par mjeseci nakon njegovog raskida sa djevojkom Lusi Bojton sa kojom je uplovio u vezu tokom snimanja filma "Butterfly" u srpskom zatvoru "Zabela".

Međutim, malo potom je upoznao Emu i to je bilo to - oboje su dijelili pasiju ka storitelingu i performansu koji gura preko granica mogućeg, i to ih je spojilo. Malek je raskinuo sa Lusi, i od tog trenutka Korin je njegov izbor.

Interesantno je da je Ema upravo malo nakon početka njihovog odnosa priznala da je nebinarna, odnosno da nije ni muško, ni žensko, već da se identifikuje kao "oni".

U ovoj odluci podržao ju je i Rami, a odnos je bio na čvrstim nogama sve do nedavno, te su čak pre godinu dana zajedno kupili vilu u Hampsteadu za 5.8 miliona dolara. Nije poznato da li planiraju da je prodaju ili će neko od njih ostati u njoj.

