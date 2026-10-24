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Ovo je Cecina najslušanija pjesma: Nije ni "Kukavica" ni "Beograd", a ima čak 95 miliona pregleda

Ovo je Cecina najslušanija pjesma: Nije ni "Kukavica" ni "Beograd", a ima čak 95 miliona pregleda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ceca Ražnatović niže hitove decenijama, a njene pjesme i dalje imaju milionske preglede na muzičkim platformama.

Koja je najslušanija pesma Cece Ražnatović? Izvor: Youtube printscreen / Svetlana Ceca Raznatovic

Ceca Ražnatović decenijama niže hitove, a njene pjesme i danas imaju milionske preglede na muzičkim platformama. Njen zvanični Jutjub kanal i dalje je najslušaniji na Balkanu.

Iako bi mnogi na prvu pomislili da titulu najslušanije nose kultne balade poput "Kukavice" ili "Beograda", prvo mjesto na njenom kanalu drži sasvim druga pjesma. U pitanju je numera "Trepni", koja danas broji čak 95 miliona pregleda.

Ovaj hit objavljen je 2016. godine na albumu "Autogram", a za relativno kratko vrijeme uspio je da se izdvoji i postane jedna od najpopularnijih numera u Cecinom bogatom repertoaru.

Tekst za ovu pjesmu napisala je čuvena autorka Marina Tucaković, koja je svojim stihovima obilježila velika razdoblja domaće muzičke scene i posebno karijeru Cece Ražnatović.

Pjesma "Trepni" još jedan je dokaz snage njihove saradnje i sposobnosti da numera pronađe put do publike i godinama nakon objavljivanja.

Inače, i balada "Zabranjeni grad" ponovo privlači ogromnu pažnju publike i našla se među najgledanijim i najpopularnijim sadržajima na Jutjubu u Srbiji.

Iako je pjesma objavljena još 2001. godine na čuvenom albumu "Decenija", ova numera i poslije dvije i po decenije uspješno pronalazi put do novih generacija slušalaca. Na Jutjub trending listi nalazi se u samom društvu novijih numera njenih kolega koje su nedavno objavljene, dok je Cecin hit nastao prije čitavih 25 godina.

(Blic / MONDO)

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