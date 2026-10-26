Nives Celzijus u borbi za stanove zbog bivšeg muža: Angažovala advokata poznatog iz velikih afera, u igri milioni

Pjevačica Nives Celzijus vodi pravnu bitku oko zajedničke imovine s bivšim suprugom, fudbalerom Dinom Drpićem, kojem navodno prijeti izvršenje nad imovinom.

Izvor: Instagram/nivescelsius/printscreen

Hrvatska pjevačica Nives Celzijus našla se u centru pažnje tamošnjih medija nakon što su isplivali detalji o advokatu kojeg je angažovala za svoje pravne poslove. Riječ je o Tomislavu Dumenčiću, zagrebačkom advokatu čije se ime godinama pojavljuje u sudskim postupcima i poslovima povezanima sa nekim od najmoćnijih hrvatskih biznismena, ali i akterima velikih afera.

Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, povjerenje je ukazala advokatu koji je, između ostalih, zastupao kompanije povezane sa biznismenom Milenkom Bašićem, optuženim u aferi „Vetroelektrane“, ali i učestvovao u finansijskim transakcijama za bivšeg hrvatskog ministra Ivana Paladinu.

Posebno je zanimljivo to što je Dumenčić, prema navodima hrvatskih medija, ujedno i pjevačicin komšija u zagrebačkom naselju Šestine, gdje se nalazi nekretnina oko koje Nives već duže vrijeme vodi pravnu borbu.



Nives već godinama ima neriješene imovinskopravne odnose sa bivšim suprugom, nekadašnjim fudbalerom Dinom Drpićem.

Kako navodi Imperijal, pjevačica pokušava da zaštiti svoj vlasnički udio u dva stana, koja su opterećena hipotekom od čak 9,5 miliona hrvatskih kuna, odnosno približno 1,26 miliona evra.

Izvor: ULI DECK / AFP / Profimedia

Riječ je o hipoteci povezanoj sa ranijim kreditnim obavezama, a potraživanje je od Zagrebačke banke preuzela kompanija B2 Kapital.

Nives je, prema pisanju hrvatskog portala, prethodno sudskim putem stekla pravo na polovinu pomenutih nekretnina, ali je pitanje njihovog oslobađanja od tereta ostalo predmet pravnih postupaka.

Advokat povezan sa velikim sporovima

Ime Tomislava Dumenčića javnosti nije naročito poznato, ali spisak njegovih klijenata privukao je pažnju hrvatskih medija.

Prema podacima koje je objavio Imperijal, on je u brojnim postupcima zastupao kompaniju Lager Bašić, povezanu sa biznismenom Milenkom Bašićem, čije se ime našlo u aferi „Vjetroelektrane“ zajedno sa nekadašnjom hrvatskom državnom sekretarkom Josipom Rimac, danas Pleslić.

Dumenčić tada nije želeo da otkriva detalje poslovnog odnosa, pozivajući se na obavezu čuvanja advokatske tajne.

Važno je naglasiti da činjenica da je zastupao osobe i kompanije čija su se imena pojavljivala u aferama sama po sebi ne znači da je advokat učestvovao u bilo kakvim nezakonitim radnjama, niti se Nives povezuje sa tim slučajevima.

Nives gradi novu kuću

Dok se njeni pravni poslovi nalaze pod lupom hrvatskih medija, Nives je nastavila sa svojim poslovnim i privatnim planovima.

Prema pisanju Imperijala, pjevačica je otkrila da gradi novu kuću, a istovremeno je nastavila da radi na muzičkoj karijeri. Nedavno je na društvenim mrežama predstavila i kadrove iz novog spota, za čiju su izradu korišćeni alati vještačke inteligencije.

Nives je Srpkinja

Nives Celzijus, po mnogima jedna od najzgodnijih Hrvatica, otkrila je nedavno u jednom intervjuu za domaće medije da je zapravo Srpkinja.

Kako je Nives, poznata po svojim provokativnim stajlinzima, otkrila, priča hrvatski, ali joj je cijela familija u Srbiji.

"Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što porijeklom ja jesam Srpkinja i moja cijela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski", priznala je Nives i otkrila da ne zna kako bi javnost u komšiluku reagovala da se na tamošnjoj televiziji pojavi voditelj ili voditeljka koji pričaju srpski, te da iz tog razloga i priča hrvatski.

"Znaš kako, na nacionalnoj televiziji u Hrvatskoj da dođe voditelj koji priča srpski, ne znam kako bi publika to prihvatila", izjavila je Nives za hype.tv.

(Mondo)