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"Ja i nisam neki pjevač, vlasnici klubova prevrću očima kad me vide": Nataša Bekvalac šokirala priznanjem

"Ja i nisam neki pjevač, vlasnici klubova prevrću očima kad me vide": Nataša Bekvalac šokirala priznanjem

Izvor mondo.rs
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Nataša Bekvalac šokirala je izjavama o svom pjevanju i odnosu s vlasnicima klubova, ističući važnost ženskog osnaživanja.

Nataša Bekvalac šokirala izjavom o svom pjevanjem Izvor: Pink/screenshot

Nataša Bekvalac važi za jednu od najpopularnijih i najtraženijih pjevačica na estradnoj sceni.

Ipak, sada je sve oduševila sa svoje dvije nove izjave, koje imaju potencijal da postanu viralne, kao što je to bio slučaj i s mnogim prethodnim.

"Ja i nisam neki pjevač, u smislu da imam ne znam ni ja kakve pjevačke sposobnosti. A ovo nije zahtjevna pjesma. Ali zahtijeva da si u priči", rekla je Nataša jednoj od kandidatkinja u muzičkom takmičenju u kojem je članica žirija.

Posebno je zanimljiva druga izjava, na nastupu na bini u klubu, kada se obratila ženama u publici.

"Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vrijedne, da plaćaju svoje piće i svoje račune. Da moji nastupi uvijek budu puni žena koje imaju svoju lovu. Ja ću uvijek pjevati pjesme samo za žene. Molim vas, radite - rekla je Nataša pred oduševljenim damama, koje su je nagradile velikim aplauzom zbog iskrenosti."

Bekvalčeva je karijeru počela 2001, kada je objavila prvi album "Ne brini". Od starta je izbila u sam vrh pop scene, kojom dominira punih 25 godina, a njeni albumi "Ništa lično", "Stereo ljubav", "Ne valjam" i "Original" dostigli su platinaste tiraže. Posljednji CD pod nazivom "Mama" objavila je prije godinu dana i on je, takođe, odlično prošao kod publike.

(Mondo)

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Nataša Bekvalac pjevačica

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