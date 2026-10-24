Iz splitske policije su naveli da su sinoć oko 23.30 časova obavili provjeru u ugostiteljskom objektu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Splitska policija prekinula je koncert beogradskog "tribjut" benda EKV Krug u splitskom baru "BackBar Plan B" nakon dojave da muzičari nastupaju bez potrebnih potvrdi o prijavi rada stranih držaljana, a članovi benda potom su odvedeni u policijsku stanicu "radi daljeg postupanja", prenose danas hrvatski mediji.

Iz splitske policije su naveli da su sinoć oko 23.30 časova obavili provjeru u ugostiteljskom objektu nakon što su dobili informaciju da se tamo održava muzički nastup bez potrebne dokumentacije.

Vidi opis Skandal u Splitu: Policija u Hrvatskoj prekinula koncert čuvenog srpskog rok benda, pa ih privela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Članovi sastava završili u stanici

"Provjerom je utvrđeno da četiri člana muzičkog sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut. Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku stanicu radi daljeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili", rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Prekid koncerta potvrdili su i iz BackBara Plan B, objasnivši da je do toga došlo zbog nedostatka potrebnih dozvola. Istakli su da je riječ o proceduralnoj grešci, kao i da su se do posljednjeg trenutka nadali da će dokumentacija ipak stići, izvinivši se svim posjetiocima zbog neugodnosti.

EKV Krug je beogradski tribjut bend, osnovan 2006. godine, koji izvodi pjesme rok-grupe Ekatarina Velika, a čine ga i bivši članovi originalne postave, među kojima su bubnjar Marko Milivojević i basista Dragiša Uskoković.

(Mondo)