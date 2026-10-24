Pjevačica Dragana Mirković otkrila je da je sa nepunih 18 godina postala milionerka, a priznala je i da je njenom ocu bilo izuzetno neprijatno kada je prvi put otišao u banku da podigne novac koji je zaradila.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Pjevačica Dragana Mirković, gostovala je u podkastu makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gdje se dotakla novca koji ima na računu.

Dragana je decenijama na estradnoj sceni, a kako je istakla, radila je podjednako vrijedno kao na početku karijere. Zahvaljujući brojnim hitovima, još kao tinejdžerka počela je da zarađuje ozbiljan novac, a status milionerke stekla je krajem osamdesetih godina prošlog vijeka.

"Kad sam postala milionerka? Ne smatram se milionerkom, da ti kažem iskreno. Odavno sam ja milionerka u dinarima, od prve ploče! A u dojč markama misliš? Pa, od neke 1988. godine, eto. Najmlađi sam porezni obveznik Jugoslavije bila. Sa nepunih 18 godina sam postala milionerka", rekla je nedavno Dragana.

Pjevačica je potom u podkastu Bokija 13 govorila o tome kako gleda na svoje bogatstvo, ističući da novac nikada ne bi trebalo da promijeni čovjeka.

"Tad sam postala milionerka, i taj status se ne mijenja do dan-danas! To je dar od Boga. Bitno je da vas novac ne promijeni. Bog mi je dao talenat, a onda i novac. To je poklon od Boga, koji sam ja vraćala godinama. Vraćala sam kroz humanitarne koncerte, akcije koje niko ne zna, davala sam ljudima svoj, lični novac. Ako ti Bog da, moraš da podijeliš, inače nisi čovjek" istakla je ona.

"Bilo mu je neprijatno kad je vidio količinu novca"

Mirkovićeva se prisjetila i početaka karijere, kada nije ni slutila da će njene pjesme postići toliki uspjeh. Posebno joj je ostao u sjećanju trenutak kada je njen otac otišao u banku da podigne novac koji je zaradila.

Vidi opis "Tata otišao u banku da podigne pare, bilo ga sramota": Dragana Mirković postala milionerka sa 18 godina Dragana Mirković na početku karijere Dragana Mirković mlada, stara slika Dragana Mirković Za mene si ti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: YouTube/ Dragana Mirkovic Br. slika: 4 4 / 4

"Od 84. godine, kada sam snimila prvu ploču, imala sam ozbiljne hitove što tada nisam očekivala, ja sam željela da ostvarim dovoljan uspjeh da mogu da se vratim u selo da me ne bude stid. Međutim, od samog starta su krenuli ozbiljni hitovi. Imala sam 15 godina, znam da je tata otišao u banku da podigne novac i bilo mu je izuzetno neprijatno kada je vidio količinu novca", rekla je pjevačica.

Dragana je objasnila da njenoj porodici takve situacije nisu bile bliske, zbog čega se njen otac teško navikavao na pažnju koju je privlačila zarada njegove ćerke. Ipak, naglasila je da je sav novac sticala legalno i da je uredno izmirivala svoje poreske obaveze.

"Ljudi su gledali okolo, bilo mu je neprijatno jako, jer mi nismo u tom fazonu. Tada je sve bilo zvanično i dobijao si zasluženo svoj novac. Plaćala sam porez kao što ga i dan danas plaćam", rekla je ona.

Pjevačica danas živi u Austriji, gdje, kako je navela, plaća porez po stopi od 48 odsto.

"Plaćam porez u Austriji, jer tamo i živim. Porez je 48 odsto, ništa me ne pitajte".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:56 Dragana Mirković Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

(Informer, MONDO)