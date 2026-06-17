Dragana Mirković je sa bivšim suprugom podijelila zajedničku imovinu, a o svemu su se dogovorili bez pompe i svađe

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Dragana Mirković i Toni Bijelić su svojevremeno važili za jedan od najmoćnijih parova na javnoj sceni, a njihovo bogatstvo ogledalo se u milionima i milionima evra.

Nakon razvoda koji je šokirao sve, Dragana je sve do nedavno izbjegavala da govori o bivšem suprugu, a u podkastu Bokija 13 prvi put se dotakla detalja razlaza.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nježna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila prije pet godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom djecom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos, ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem, onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković i dodala da su joj djeca najveća podrška, kao i da su oni ti koji su "prelomili".

Podsjetite se kako su Dragana i Toni izgledali tokom 25 godina braka:

- Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći jednu riječ lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka.

Pogledajte kako izgledaju djeca Dragane i Tonija:

Vidi opis Otkriveno kako su Dragana Mirković i Toni podijelili imovinu: Ko je dobio dvorac, a ko biznis od 100.000.000 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / manubijelic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 10 / 10

Inače, nakon razvoda, Mirkovićava je ostala da živi u dvorcu kraj Beča sa djecom, snajom Melani i unukom Ksenijom, a Toni Bijelić živi u Opatiji.

Tokom zajedničkog života pjevačica i biznismen stvorili su ogromno bogatstvo koje obuhvata luksuzne nekretnine, televiziju, vrijedan vozni park i uspješne kompanije. Upravo zato je imovina Dragane Mirković i Tonija Bijelića dugo bila jedna od najkomentarisanijih tema, a mnoge je zanimalo kome su nakon razvoda pripali najvredniji dijelovi bogatstva koje su godinama zajedno stvarali.

Prema navodima medija, bivši supružnici uspjeli su da pronađu zajednički jezik i pitanje podjele imovine riješe bez većih javnih nesuglasica.

Šta je pripalo Dragani?

Dragani je pripao velelepni dvorac Ebenfurt nadomak Beča, koji je godinama bio njihov porodični dom i koji su zajedno renovirali.

Vrijednost ove raskošne nekretnine procjenjuje se na oko 50 miliona evra, a pjevačica je i sama više puta isticala koliko joj znači mjesto u kojem je njena porodica provela najljepše trenutke. Kako se navodilo, u njenom vlasništvu ostala je i televizija, kao i dio vrijednih nekretnina koje posjeduje porodica.

Šta je pripalo Toniju?

Sa druge strane, Toniju Bijeliću pripale su kompanije povezane s automobilskom industrijom, uključujući i firmu koja proizvodi luksuzne automobile čija cijena dostiže više desetina hiljada evra. Upravo se ovaj posao godinama smatrao jednim od najznačajnijih izvora prihoda porodice.

Vidi opis Otkriveno kako su Dragana Mirković i Toni podijelili imovinu: Ko je dobio dvorac, a ko biznis od 100.000.000 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir TV Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pored toga, imovina Dragane Mirković i Tonija obuhvata i brojne nekretnine širom regiona i Evrope, kao i vozni park čija je vrijednost svojevremeno procjenjivana na oko pet miliona evra. Ipak, prema dostupnim informacijama, sve je podijeljeno dogovorom, bez dugotrajnih sporova.

Inače, pjevačica je ranije, zbog visokog poreza koji plaća, htjela i da se iseli iz Austrije.

- Plaćam porez u Austriji jer tamo i živim. Porez je 48 odsto, ništa me ne pitajte - rekla je Dragana kroz osmijeh.

Pogledajte kako izgleda dvorac u kojem živi:

(Alo.rs/MONDO)