Dragana Mirković i Ceca Ražnatović zajedno u žiriju "Zvezde Granda"? Isplivali detalji pregovora sa pjevačicom

Moguće je da će Dragana Mirković postati nova članica žirija "Zvezda Granda". U toku su pregovori koji bi mogli donijeti iznenađenje.

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Muzička takmičenja već odavno nisu samo potraga za najtalentovanijim pjevačima. Ona su postala i svojevrsna televizijska arena u kojoj članovi žirija često preuzimaju centralnu ulogu, razmjenjuju mišljenja, ulaze u rasprave, a njihove reakcije i međusobna dinamika nerijetko postaju tema o kojoj se priča više nego o samim kandidatima.

Upravo zato, u želji da dodatno poveća atraktivnost svog najdugovječnijeg muzičkog takmičenja u zemlji - "Zvezda Granda" - produkcija je odlučila da pokuša da napravi još jedno veliko iznenađenje. A izbor je, kako saznaju domaći mediji, pao ni manje ni više nego na jednu od najvećih zvijezda u istoriji domaće estrade - Draganu Mirković!

Kako saznaju mediji u Srbiji, čelni ljudi "Granda" ovih dana stupili su u kontakt s Draganinim menadžmentom, a pregovori o njenom eventualnom angažmanu u "Zvezdama Granda" trenutno su u toku.

Ipak, dogovor još nije finalizovan, pa je u ovom trenutku rano govoriti o tome da je Dragana definitivno nova članica žirija.

Kako je preneseno, ideja "Granda" je da dodatno podigne atraktivnost žirija, a Dragana Mirković svakako predstavlja ime koje bi napravilo ogroman iskorak. S druge strane, ni sama pjevačica nije ravnodušna prema ponudi. Kako saznaju domaći mediji, Dragani se dopada čitava priča u vezi sa "Zvezdama Granda", kvalitet pjevača koji kroz ovo takmičenje prolaze, ali i tradicija koju emisija ima.

Zbog toga je i sama trenutno u fazi razmišljanja, dok se, s druge strane, vode razgovori o svim detaljima eventualnog angažmana.

Nije prvi put

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da "Grand" pokušava da Draganu Mirković dovede u svoj žiri. Naime, čelni ljudi produkcije već su prošle godine stupili u kontakt s Draganom i tada su vođeni veoma intenzivni pregovori.

Međutim, do konačne realizacije tada nije došlo, prije svega zbog tehničkih razloga, brojnih obaveza i nemogućnosti da se usklade termini. Ipak, kontakt nije zaboravljen, pa su sada pregovori ponovo otvoreni.

Ukoliko ovoga puta dođe do dogovora, nema sumnje da bi Dragana predstavljala ogromno pojačanje žiriju - kako svojim ugledom i karijerom, tako i znanjem i iskustvom koje bi mogla da prenese kandidatima. Istovremeno, njeno prisustvo bi dodatno podiglo gledanost i atraktivnost čitavog formata.

Izvor: Kurir/ MONDO