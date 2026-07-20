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Dragana Mirković prekinula nastup u Hrvatskoj: Kroz suze se izvinila publici, fanovi zabrinuti

Dragana Mirković prekinula nastup u Hrvatskoj: Kroz suze se izvinila publici, fanovi zabrinuti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Dragana Mirković prekinula je nastup u Hrvatskoj zbog zdravstvenih problema. Kroz suze se izvinila publici, a snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dragana Mirković prekinula nastup u Hrvatskoj zbog zdravstvenih problema Izvor: Petar Aleksić

Na društvenim mrežama pojavio se potresan snimak Dragane Mirković sa nastupa u Hrvatskoj, koji je zabrinuo njene brojne fanove.

Pjevačica je nastupala u jednom klubu kada je, vidno iscrpljena, prekinula koncert i obratila se publici. Nije mogla da stoji bez oslonca, pa se pridržavala za stolicu dok je pokušavala da saopšti da neće biti u mogućnosti da nastavi nastup.

Sa suzama u očima i knedlom u grlu, Dragana se izvinila publici.

"Ja, nažalost, neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod ljekara. Hvala vam na razumijevanju. Nadam se da se sljedeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je pjevačica.

Pogledajte video:

Njene riječi ispraćene su gromoglasnim aplauzom i riječima podrške publike, koja je pokazala veliko razumijevanje i jasno stavila do znanja da joj je zdravlje pjevačice važnije od nastavka nastupa.

Snimak je objavila stranica SrbijaShowbiz, a u komentarima se nižu poruke podrške i želje za brzim oporavkom Dragane Mirković.

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Tagovi

Dragana Mirković Hrvatska incident

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