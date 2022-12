Ne propustite priliku da se igrate LEGO kockicama zahvaljujući novoj besplatnoj igri koju nam Epic Games Store poklanja.

Izvor: YouTube / PlayStation

Volite da se igrate kockicama? Volite LEGO? Ukoliko je vaš odgovor "da", onda je najnovija igra u okviru Epic Games Store prazničnog darivanja prava stvar za vas - stigao je LEGO Builder's Journey i možete ga potpuno besplatno preuzetiu naredna 24 sata.

LEGO Builder's Joruney vam nudi sate zabave rješavajući zagonetke u prelijepom svijetu LEGO diorama. Na vama je da li ćete pratiti uputstva ili ćete uposliti svoju kreativnost i stvoriti rješenje koje nalikuje Frankenštajnovom čudovištu. Bilo da smatrate da ste prerasli igranje kockicama ili još uvijek volite da skupljate LEGO setove, sumnjamo da vam se neće svidjeti ova igra.

Svaka diorama u novoj besplatnoj igri oblikovana je sa jednim ciljem na umu - da dijete sastavljeno od kockica pređe ovaj mali svijet i ujedini se sa svojim roditeljom na drugoj strani. Kao što smo već rekli, na vama je da uposlite vijuge i to sprovedete u djelo.

LEGO Builder's Journey je sakupio 83% pozitivnih ocjena na Steam platformi, dok je na Metacritic sajtu zaradio ocjenu od 79/100 od strane kritičara, odnosno 6,9/10 od strane publike.

Vidi opis 15 dana besplatnih igara (7/15): Rješavajte zagonetke uz LEGO Builder's Journey Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Steam / LEGO Builder's Journey Br. slika: 8 8 / 8

Ovo je 7. igra u okviru sada već tradicionalnog Epic Games Store prazničnog darivanja i za razliku od Wolfenstein: The New Order, ali i Costume Quest 2 i Horizon Chase Turbo, kompanija Epic do sada nije poklanjala LEGO Builder's Journey, pa ne postoji šansa da će danas neko ostati praznih ruku.

(MONDO)