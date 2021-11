Ljudima je dosta "Crnog petka"? Prodaja pala prvi put u istoriji "praznika"

Od kada postoji Crni petak ovo se nije desilo…

Ranije procjene tržišta uvjeravale su nas da će svaki novi Crni petak, novembarski posljednji petak u tom mjesecu kad svi kupuju besomučno, rasti iz godine u godinu, posebno od kada se ljudi navikavaju na onlajn kupovinu i na kupovinu uz ozbiljnije popuste, nego što je to inače tokom godine slučaj.

Ipak, prodaja tokom Crnog petka 2021. godine prvi put je pala od kada ovaj "praznik" postoji, i to za oko 100 miliona dolara.

Prema procjeni Adobe kompanije, prodaja tokom ovog i prodaja tokom Dana zahvalnosti u domenu onlajn prodaje pala je sa 9 milijardi dolara tokom 2020. godine na nešto ispod 8,9 milijardi tokom ove godine samo u SAD, a kompanija procjenjuje da je slična situacija i u većini ostatka sveta.

Što se SAD-a tiče, to je za oko 100 miliona dolara ili nešto više od te brojke manje ove godine.

Iako ovo nije alarmantan pad, u Adobe kompaniji smatraju da on je rezultat naznaka novog trenda - kupci će kupovati onda kada osjete potrebu za tim, a ne samo tokom jednog jedinog dana. Ove godine rasprodaje su počele već u oktobru i mnogi kupci širom SAD i svijeta su iskoristili akcije već tada, ne mareći za Crni petak, objavio je Engadget.

Proračun za Sajber ponedjeljak, prvi ponedjeljak posle posljednjeg petka u mjesecu novembru, kad se popusti nastavljaju i rasprodaje ono što je ostalo od Crnog petka, takođe pokazuje trend smanjene kupovine u SAD i Adobe predviđa da će kumulativna brojka ova tri praznika onlajn rasprodaja dostići između 10 i 11,3 milijarde dolara.

Tokom tri dana Crnog petka i vikenda ljudi su kupovali različite stvari. U petak su to bili najviše sitni kućni aparati, posebno uređaji za pečenje i prženje na ulju i vrelim vazduhom, u subotu su to bile bežične, posebno AirPods slušalice i jeftini iPad tableti, ali i Meta Quest 2 set za pomiješanu i virtuelnu realnost. Tokom subote izuzetno su traženi bili i Samsung i TCL televizori, a u nedjelju su se najviše kupovale igre - igrači su najviše uzimali Just Dance 2022 i Spider-Man: Miles Morales za PlayStation 4 i PlayStation 5.

Kupci su popuste i stvari tražili uglavnom preko telefona, čak 62,2% svih upita je došlo sa smartfona, a kupovinu je preko telefona ove godine obavilo preko 44% svih onlajn kupaca. To je skok od preko 10% u odnosu na 2020. godinu.

Bilo bi jako zanimljivo vidjeti statistiku domaćih kupaca i njihovih navika tokom kupovine za Crni petak, ali takvih podataka za našu zemlju još uvijek nema.

