Dron za selfije: Vi se samo namjestite, Snapchat će uraditi sve ostalo

Snapchat je napravio drona koji vam pomaže da slikate selfije.

Izvor: Snapchat

Mali žuti dron pod nazivom Snap Pixy najnoviji je dodatak kompanije Snep, koja će pomoći korisnicima aplikacije Snapchat da prave selfi fotografije bez štapa za selfi.

Dodatak je trenutno dostupan u Francuskoj i SAD, gdje su zakoni blaži u pogledu upotrebe dronova.

Dolazi u trenutku kada nekoliko giganata društvenih medija pojačava svoju ponudu hardvera i proširene stvarnosti i načine kako da ih upotrebi da ponudi inovativnije usluge ili servise, ali i da više zaradi.

Pixy radi samostalno, snimajući video dok leti, koji se zatim bežično prenosi i čuva u aplikaciji, a na kraju leta, selfi dron slijeće na dlan.

Iako Snapchat ne dobija isti nivo pažnje kao druge mreže društvenih medija poput Facebook, trenutno jako aktuelnog Twitter ili Instagram konkurenta, on je i dalje veoma popularan i ima 330 miliona aktivnih korisnika dnevno širom svijeta.

Kompanija tvrdi da doseže do više od 75 odsto korisnika od 13 do 34 godine u više od 20 zemalja, a novi minijaturni dron, osim što izgleda zanimljivo i pravi najtraženiji multimedijalni dodatak današnjice - selfi - omogućava kupcima da uživaju u slobodi i inovativnim stvarima.

Cijena drona je 230 dolara, što je vrlo prihvatljivo za ovakvu vrstu gedžeta, a podržava upravljanje glasom i baterija mu traje za pet do osam letova, koji traju između 10 i 20 sekundi. Baterija se može izmijeniti i puniti, a kamere spreda i na donjem dijelu su rezolucije 12 megapiksela, dok se na 16 GB interne memorije može staviti do 100 kratkih video zapisa ili do 1.000 fotografija.

Podržani su Snapchat efekti, a direktno na Snap Pixy dronu je moguće izabrati režim slikanja ili snimanja po želji i prije polijetanja.

Kako vam se čini Snap Pixy selfi dron?