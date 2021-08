Sudija je pogriješio, Šerifov gol nije regularan: Bivši sudija o grešci Rumuna - trebalo je da svira indirekt!

"VAR bi reagovao, ovo je greška pri postizanju gola", rekao je Dejan Santrač o propustu glavnog sudije utakmice Zvezda - Šerif

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Šerif odigrali su neriješeno u prvom meču, a bivši sudija Dejan Santrač komentarisao je rad arbitra Ovidiu Hategana i izjavio da je Rumun napravio propust na štetu crveno-bijelih,

Pri izvođenju slobodnog udarca iz kojeg su gosti poveli, u 33. minutu, jedan igrač Šerifa stajao je tamo gdje prema pravilima ne bi smio i Milan Borjan od njega verovatno nije vidio loptu koja je završila u golu.

"Prekršaj je postojao i opravdano je pokazan žuti karton, fudbalski nepotrebno je napravljen prekršaj. Izvođenje je bitno. Prekršena je procedura. Pravilo govori da prilikom formiranja odbrambenog zida protivnička strana mora da bude na minimalnoj udaljenosti od bar jedan metar. To je prije dvije sezone uvedeno jer je veliki broj igrača ulazio u zid, pa je dolazilo do koškanja, konflikta. U ovoj situaciji je trebalo da se dosudi indirektan udarac i nažalost taj gol nije regularno postignut", rekao je Santrač za TV Arena sport.

Bivši sudija je dodatno analizirao tu situaciju.

"Igrač koji vidi golmana ulazi u prostor gde ne bi smio da se nalazi. on je u kontaktu sa njima, saginje se. I kada je prišao do zida i prekršio tu distancu, trebalo je da se dosudi indirektan udarac. To je najveća greška i loša primena 'pravila 13', koje govori o izvođenju slobodnih udaraca"

Da li bi VAR reagovao da je korišten?

"Reagovao bi, ovo je greška pri postizanju gola", rekao je Santrač, pa dodao još jednom da mu nije bila reakcija poznatog sudije.

"Ne znam što nije bio proaktivan. Taj igrač je pritrčao pre nego što sudija dao znak. To je bila do tada najopasnija prilika i trebalo je da ispoštuje sve i da ne dozvoli da dođe do pogrešnog izvođenja".