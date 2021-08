Evo koliko će Partizan ukupno zaraditi od Vlahovića: Dušan postaje najskuplji Srbin ikada, šta to znači za crno-bijele?

Očekuje se rekordni transfer Dušana Vlahovića u Atletiko Madrid, a to će posebno pratiti i Partizan.

Izvor: MN PRESS, Profimedia

Evropa bruji o potencijalnom transferu Dušana Vlahovića. Za njega se već nekoliko mjeseci interesuju fudbalski giganti, a čini se da će u trci za njegov potpis na kraju pobijediti Atletiko Madrid koji je bio konkretniji od Totenhema.

Nezvanično, Vlahović bi trebalo do kraja mjeseca da se preseli u redove šampiona Španije i to za čak 70 miliona evra, pa bi tako postao i najskuplji srpski fudbaler svih vremena. "Skinuo" bi sa trona Luku Jovića, koji je za 55 prešao u redove gradskog rivala Real Madrida, ali sve pod uslovom da dođe do konačnog dogovora.

Fiorentina je željela da zadrži svog najboljeg igrača i strijelca iz prošle sezone, ali kako Vlahović ne želi da potpiše novi ugovor - sve su prilike da će Italiju zamjeniti Španiju i to u rekordnom transferu.

Ako se zaista ispostavi da je njegova cijena 70 miliona evra, da li i njegov bivši klub Partizan može nečemu da se nada?

Vlahović je bio najmlađi debitant i strijelac u istoriji Partizana, za koji je zaigrao sa samo 16 godina, ali je već do punoljetstva bio član Fiorentine. Kako je Viola objavila prije dvije godine, Vlahović je u njihove redove stigao za 1,5 miliona evra, dok je još oko pola miliona evra plaćena kompenzacija agentu Faliju Ramadaniju.

Nisu se spominjali "procenti od naredne prodaje", ali Partizan donekle "štiti" FIFA mehanizam o solidarnosti transfera koji će im takođe donijeti novac.

Izvor: Profimedia/La Presse/Alessandro Garofalo

"Ako profesionalni igrač prelazi u drugi klub tokom trajanja ugovora, 5% od svake naknade, ne računajući naknadu za obuku i razvoj igrača koja se plaća njegovom bivšem klubu, odbija se od ukupnog iznosa takve naknade i raspoređuje od strane novog kluba kao solidarni doprinos klubu (klubovima) koji su učestvovali u njegovoj obuci (treniranju) obrazovanju tokom godina", navodi se u FIFA pravilniku o transferina.

Ovo ne znači da će Partizan dobiti svih 5% naknade, nego njima slijedi dio rezervisan za razvoj Vlahovića za period kada je bio u klubu. Preciznije, to je period od 14. do 18. rođendana talentovanog napadača.

Prema tome, Partizan bi mogao da dobije oko 2% od transfera Vlahovića, što bi u slučaju da je transfer zaista vrijedan 70 miliona evra - trebalo da iznosi oko 1.400.000. Takođe, tu je i transfer kompenzacija na ime koje će Partizan zaraditi još oko 300 hiljada evra.

Izvor: MN PRESS

Solidan novac koji će pomoći klubu u vrijeme kada prihodi nisu veliki, ali ako pričamo o najskupljem srpskom igraču svih vremena - očekivanja su svakako veća od toga.

Da rezimiramo, Partizan bi zajedno sa obeštećenjem pri transferu Vlahovića u Violu zaradio blizu 3,2 miliona evra.