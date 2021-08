"Svaka pomoć je draga i značajna!" PFS Banjaluka podijelio lopte klubovima u Područnoj i Regionalnoj ligi

Pomoć je dobilo 18 klubova - 13 u Područnoj ligi Banjaluka i pet u Regionalnoj ligi Zapad

Izvor: MONDO

Područni fudbalski savez Banjaluka upriličio je danas prijem za predstavnike 18 klubova ovog saveza, kojima su danas na Gradskom stadionu dodijeljene lopte kao pomoć u radu.

Prema riječima prvog potpredsjednika PFS Banjaluka Dragana Predića, Savez je pomogao 13 klubova Područne lige Banjaluka i pet klubova koji se takmiče u Regionalnoj ligi Republike Srpske.

"Sigurno je da će ova donacija biti od velike koristi svim klubovima jer kolektivi jako teško odlaze do finansija i svaka pomoć će dobro doći. Lopte su neizbježan rekvizit svakog kluba i siguran sam da će im ovo mnogo pomoći. PFS Banjaluka, zajedno sa aktuelnim predsjedikom Darkom Ljubojevićem, odlučio je da pomogne klubovima i time nastavio trend prethodnika Vice Zeljkovića, aktuelnog predsjednika FS RS i FS BiH", istakao je Predić.

U ime klubova, rukovodstvu PFS Banjaluka zahvalio se Dragomir Batar, predsjednik Gomionice iz Bronzanog Majdana.

"Želim da se zahvalim čelnim ljudima Područnog fudbalskog saveza Banjaluka što su nam na ovaj način pomogli. Ovo je značajna pomoć, mislim da je jedna ovakva lopta oko 250-300 KM i svaka donacija klubovima u ovom momentu je vrlo značajna i draga. Nije u pitanju samo finansijska pomoć, već briga o klubovima. Mene više raduje to što su se oni sjetili da dostave ovu pomoć za klubove, nego ova vrijednost koju smo dobili."

Batar se u obraćanju medijima dotakao i prethodnika Darka Ljubojevića na mjestu predsjednika PFS Banjaluka, Vice Zeljkovića.

"Moramo da istaknemo i spomenemo neke stvari, a to je da nismo plaćali naknade za sudije. Liga je bila finansirana od strane PFS Banjaluka i moram da se zahvalim Zeljkoviću zato što je to pokrenuo a i da pohvalim gospodina Ljubojevića koji je to sve nastavio. Imamo subvencije po pitanju službenih lica, opreme... i mislim da to moramo da radimo jer se svi klubovi nalaze u teškoj situaciji, i finansijskoj i igračkoj. Žalosno je što je na našim terenima sve manje djece koja žele da se bave sportom. Bojim se da će naša okolna mjesta, prigradska mjesta, izumrijeti po pitanju fudbala, konkretno moj Bronzani Majdan i Fudbalski klub Gomionica", istakao je Batar, a onda tvrdnje potkrijepio konkretnim primjerom iz vlastitog kluba:

"Juče sam našao neku fotografiju pa sam je podijelio putem Fejsbuka. Baš me je ta fotografija dirnula jer sam u tom trenutku imao 30-40 dječaka, sada nemam nijednog. To je tuga i žalost... Ne znam šta da uradimo, sam sam razmišljao kako i na koji način da motivišemo djecu da se bave sportom jer znasmo da nema zdrave nacije bez sporta. Mislim da bi Fudbalski savez BiH, a pogotovi FIFA i UEFA, morali da se pozabave ovim problemom, da motivišemo djecu da se bave fudbalom i sportom. Fudbal nažalost izumire na prostoru Banjaluke i Republike Srpske. Sad su pogođeni prigradski i seoski klubovi, a bojim se da se to lančano prenosi i na grad", naveo je prvi čovjek Gomionice.