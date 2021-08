Ovo je sastav Partizana za utakmicu godine: Stanoje pravi 4 promjene - Mora ofanzivnije, s rovitima na rizik!

Partizan u četvrtak želi da preokretom protiv Santa Klare stigne do grupne faze Konferencijske lige.

Na redu je posljednji letnji ispit za crno-bijele. Partizan je dosadašnje uspješno polagao, ali ovaj posljednji ne smije da padne. Ulog je novo evropsko polugodište, ono jesenje, koje ne donosi samo šansu za nove ocjene - već i za lijep profit.

Partizan u četvrtak u 21.00 dočekuje Santa Klaru u revanšu plej-ofa za plasman u Konferencijsku ligu, a poslije poraza (1:2) u Portugalu, više nema šta da se čeka.

Ekipa Aleksandra Stanojevića će morati da napadne pobjedu u posljednjem kvalifikacionom meču. Ovdje nema nazad, samo je jedan put koji vodi ka novih šest utakmica na evropskoj sceni.

Da će stvari morati da budu drugačije nego na Azorskim ostrvima, svjestan je i trener crno-bijelih.

"Santa Klara je kvalitetna, to prvo, ali nismo bili agresivni u prvoj liniji tima, lako je protivnik ulazio u naših 30 metara. Naša otresitost i odlučnost ovog puta mora da bude veća i bolja. Ući ćemo maksimalno motivisani, spremni smo 100% da uz pomoć naših navijača ostvarimo pobjedu i plasiramo se u Evropu", bila je poruka Stanojevića pred utakmicu.

Sa strane neophodnog rezultata za prolaz dalje je sve jasno, ali kakva je situacija sa 11 fudbalera koji će istrčati na teren stadiona u Humskoj?

SPREMAJU SE DVIJE PROMJENE U ODBRANI?

I ovoga puta je jasno da će među stativama Partizana u četvrtak biti Aleksandar Popović. Nemanja Stevanović je zauzeo to mjesto za vikend protiv Kolubare i nije imao mnogo problema, a jasno je da će mlađi od dvojice golmana i ovog puta biti izbor za evropsku utakmicu.

Partizan bi, međutim, mogao da napravi dvije promjene u defanzivnoj liniji u odnosu na prvi meč sa Santa Klarom. I obje na bekovskim pozicijama. Lijevo će meč morati da počne Ivan Obradović, pošto je standardni Slobodan Urošević suspendovan zbog žutog kartona u Portugalu.

Sa desne strane nema takvih "moranja", ali poslije vrlo neubjedljive partije Aleksandra Miljkovića u prvom meču, Marko Živković bi mogao sada da dobije priliku u prvih 11. On se dobro pokazao i u revanšu protiv Sočija, a činjenica da će Partizan gledati kako da što više napada bi mogla da ide baš njemu u korist.

Na štoperskim pozicijama nema nikakvih dilema. Igor Vujačić će biti desni centralni defanzivac, a Siniša Saničanin lijevi. Reprezentativac Crne Gore će morati da prikaže znatno bolju igru u odnosu na prvi meč, iako je njegov pogodak donio crno-bijelima aktivan rezultat pred revanš.

STANOJE RIZIKUJE - ZDJELAR POČINJE!

"Što se tiče Zdjelara, on svim silama pokušava da igra i da počne meč. On je sad na treningu i čekamo da vidimo izvještaj kakav će biti. Popodne će probati da trenira s nama i nadamo se dobrim vijestima", rekao je Stanojević dan pred utakmicu o situaciji sa najvažnijim vezistom tima.

U prvom meču nije mogao da pomogne ekipi, pa su na sredini igrali Aleksandar Šćekić i Miloš Jojić. Sada ipak treba očekivati Zdjelara, iako rovitog, i to pored Jojića, dok bi visoki Crnogorac trebalo da ostane na klupi (takođe ima problema sa povredom).

Tandem Zdjelar - Jojić bio je upravo tandem i koji je činio "kičmu" crno-bijelih u onom sjajnom revanšu sa Sočijem.

VRAĆA SE I PANTIĆ, MARKOVIĆ ĆE MORATI KAPITENSKI

Što se tiče trojice ofanzivaca iza napadača, i tu se očekuju promjene u odnosu na prvi meč. Danilo Pantić bi takođe trebalo da počne susret uprkos problemima sa povredom zbog koje je propustio prošlonedjeljni susret.

"Sa Pantićem je ista situacija kao sa Zdjelarom, on je 8-10 sati dnevno na terapijama i ima veliku želju da igra. I mi ćemo malo rizikovati i mislim da je sada pravi trenutak za to, da ćemo probati sa njima", bile su jasne riječi trenera Stanojevića.

On će početi na lijevom krilu, dok će desno biti Lazar Marković. Kapiten Partizana se do sada odlično pokazao na evropskoj sceni, a to se posebno odnosilo na izvanredan meč protiv Sočija u Beogradu. Odigrao je kapitenski tada, a u kakvoj je poziciji njegova ekipa u ovom trenutku, moraće i u revanšu sa Santa Klarom da "povuče" saigrače naprijed.

Na mjestu iza špica će biti Bibars Natho, koji bi morao da donese mir u posjedu lopte, prije nego što - ako bude potrebe - u nastavku na terenu bude bio Sejduba Suma. Gvinejac se pokazivao kao "džoker" koji mijenja momentum meča, tako je bilo i u Portugalu, a moglo bi i u Beogradu.

Na kraju, Rikardo Gomeš će biti prvi napadač Partizana, a od njega bi trebalo očekivati još više nego u prvom susretu kada nije mogao da dolazi do prilika za gol. Ovako bi trebalo da izgleda Stanojevićev tim za meč godine:

PARTIZAN: Popović - Živković, Vujačić, Saničanin, Obradović - Jojić, Zdjelar - Marković, Natho, Pantić - Rikardo.