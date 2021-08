Piksi otkrio - UEFA nam zabranila neke igrače Zvezde i Partizana: Htio ih u nacionalnom timu, ali propisi su jasni!

Htio je neka nova lica, ali nije uspio!

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković je pred mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru izdvojio vrijeme i da prokomentariše igre srpskih klubova u Evropi.

On je istakao da ga jako raduje plasman dva najveća srpska kluba u grupnu fazu evropskih takmičenja, te da bi eventualna dva mjesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona mnogo donijela srpskom fudbalu.

"Oduševljen sam plasmanom i Zvezde i Partizana. To je strahovito dobar rezultat, i za njih i za srpski fudbal generalno. Jer stalno govorimo o tom famoznom 15. mjestu i koeficijentima UEFA koji treba da nam donesu nešto lijepo, dva tima u Ligi šampiona. Na dobrom smo putu. Sinoć su pokazali da su apsolutno zasluženo se kvalifikovali i to nas sve raduje. Mnogo mi je drago da su oba kluba uspjela, a to je dobro za sve nas", istakao je Stojković.

Na trenutnom spisku reprezentacije nema igrača naša dva najveća kluba, a on je otkrio da je želio neke fudbalere "vječitih" u svom timu, ali da UEFA to nije dozvolila. S obzirom da u oba tima nastupaju igrači srpskog porijekla sa stranim pasošima, očigledno je da je mislio na njih.

"Iskreno da kažem, meni se dosta igrača sviđa i iz Zvezde i iz Partizana i njihovi kvaliteti. Ali ako ćete iskreno, ti igrači koji se meni sviđaju, oni ne mogu da igraju za Srbiju. Probali smo sa UEFA, ali ne ide. Imaju naše pasoše ali igraju za druge reprezentacije. Naravno da ih sve pratimo, ali u poređenju sa grupom koju znate od prošlog petka, mislim da je jasno svima u čiju korist taj kvalitet ide", dodao je on.

DOMAĆI, A STRANCI U ZVEZDI I PARTIZANU CRVENA ZVEZDA: Milan Borjan (Kanada), Aleksandar Dragović (Austrija), Miloš Degenek (Australija), Mirko Ivanić (Crna Gora) PARTIZAN: Siniša Saničanin (BIH), Filip Holender (Mađarska), Igor Vujačić (Crna Gora), Aleksandar Šćekić (Crna Gora)

Na kraju je dodao da redovno prati najviši rang takmičenja u Srbiji i da ga je start prvenstva oduševio.

"Da se nadovežem, mnogo dobrih stvari se dešava u našem fudbalu, i prvenstvo me raduje, prvih 6 kola u ligi je odigrano u fenomenalnoj atmosferi. Nema negativnog komentara po pitanju suđenja, penala, VAR sistema... Na dobrom smo putu da ne crvenimo, da naš fudbal vrati vjeru, sa tog puta ne smijemo da skrenemo i završena je priča o sumnjivim rezultatima i koje ne možemo ni da komentarišemo... Plus Zvezda i Partizan koji ostaju u Evropi, raste koeficijent, mnogo sam radostan zbog svega ovoga", zaključio je priču Stojković.