"Zmajići" sutra protiv Švedske, Starčević se nada prvoj pobjedi u kvalifikacijama: Da eliminišemo njihovo "lako ćemo"!

Mlada reprezentacija BiH će u trećoj utakmici kvalifikacija za EURO 2023 dočekati Švedsku

Izvor: Promo/FS BiH

Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon domaćeg poraza od Republike Irske (0:2), sutra u Trening centra Fudbalskog saveza BiH (16.30) u Zenici protiv Švedske igra svoj treći meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Šveđani su prošle sedmice trijumfovali u gostima kod Crne Gore rezultatom 3:1 te su sa šest bodova i gol-razlikom 9:1 vodeći u grupi F, dok je selekcija BiH jedini bod osvojila takođe u gostima kod Crne Gore, sa kojom su remizirali rezultatom 2:2.

Selektor BiH Slobodan Starčević najavljuje "dvije-tri promjene u sastavu, a sve s ciljem kako bi se popravio slabiji utisak iz utakmice protiv Irske, u kojoj su pobjednika presudili prekidi.

"Ono što smo radili u nekim momentima protiv Irske ima smisla. Međutim, prekidi, koje smo mi ranije dobro radili i koji bi trebalo da budu naša prednost to nisu bili. Loše smo reagovali i izgubili meč, ali smo iz toga izvukli pouke. Imali smo dva tri dana, prvo teoretski a onda i na terenu, da to popravimo i nadam se da se takve 'gluposti' neće ponoviti i protiv Švedske", ističe Starčević, koji upozorava da je sutrašnji rival jako kvalitetan i ofanzivno orijentisan.

Napominje kako će morati poboljšati neke stvari, da bi im bili konkurentni i da bi zadržali izglede za nastavak kvalifikacija.

"Mi ćemo i u ovoj utakmici pokušati, kroz dobru organizaciju i igru, doći do pobjede, jer to nam je jedino preostalo ako želimo da ostanemo i dalje konkurentni u kvalifikacionom ciklusu. Svi igrači su zdravi, a u startu smo ostali bez Belmina Mešinovića, koji bi nam sigurno donio dodatni kvalitet, barem u rotacij, ako ne i u prvoj postavi, jer je individualno kvalitetan igrač. On je i prije ovog okupljanja otpao jer je bio pozitivan na testiranju na korona virus", podsjeća Starčević.

Izvor: Promo/FS BiH

Šveđani su, napominje, savladali Luksemburg i Crnu Goru, a, smatra Starčević, i utakmicu protiv bh. tima ubrajaju u lakše mečeve.

"Mi ćemo pokušati to njihovo, da takvo kažem, razmišljanje sklonimo jer hoćemo i mi da budemo konkurentni za oktobar i novembar, a da ne govorimo za utakmice u martu iduće godine, kada će se sigurno lomiti da li ćemo se ili nećemo plasirati na EP", kaže Stračević.

Ovu generaciju, napominje Stračević, uglavnom sačinjavaju igrači iz Premijer lige BiH.

Tek su, napominje, Jusuf Gazibegović (Šturm) i Amar Dedić (Volfsberger AC) igrači koji igraju na vrhunskom nivou u Evropi. Gazibegović je prekomandovan u A tim, ali nije došao na okupljanje zbog bolesti.

"U prethodnom smo ciklusu imali više igrača koji igraju u inostranstvu, Moramo biti svjesni da su igrači koji igraju u inostranstvu intenzivniji i kvalitetniji nego igrači iz Premijer lige BiH. U ovoj selekciji uglavnom su igrači iz Premijer lige BiH", napominje Starčević.

Švedska je vodeća u grupi F, sa 6 bodova iz dva meča. Druga je Crna Gora sa 4 boda iz tri meča, a slijede Italija i Republika Irska sa po tri boda iz jednog meča, BiH s jedinim bodom iz dva meča te Luksemburg bez bodova u tri utakmice.

KVALIFIKACIJE ZA EURO 2023 – grupa F

Utorak:

Luksemburg – Irska (16.00)

BiH – Švedska (16.30)

Italija – Crna Gora (17.30)

Standings provided by SofaScore LiveScore

(mondo.ba/agencije)