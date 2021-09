Engleski klub otpustio Hrvata preko Tvitera: "Oteo" bod Pepu Gvardioli, pa na društvenim mrežama saznao za otkaz!

U prvi mah u to niko nije vjerovao, ali već ujutru je sve bilo zvanično.

Vest Bromvič Albion je uspio da se vrati u Premijer ligu sa Slavenom Bilićem na klupi, a kada ga je uprava otpustila na samom startu nove sezone u decembru, to je šokiralo mnoge.

Pogotovo pošto je otkaz dobio pošto je uspio da sa budućim šampionom Mančester sitijem odigra neriješeno 1:1, a sada je otkriveno i da je otkaz došao preko društvenih mreža!

"Bili smo na putu kući kasnije te večeri kada me je nekoliko momaka iz stručnog štaba pozvalo da mi kaže da se na Tviteru pojavila priča da dobijamo otkaz. Čekaj, ozbiljno? Uzeli smo bod Sitiju u gostima", otkrio je u intervjuu za engleske medije Julian Diks, pomoćnik Bilića u VBA u tom momentu.

Nije povjerovao u to na prvu, ali je već sutra bilo jasno da su informacije bile tačne!

"Da budem iskren nisam imao mišljenje o tome, znate kakve znaju da budu društvene mreže, Ali onda su na sutradan pozvali u kancelariju i to je bilo to. Očigledno je odluka donesena ranije. Očekivali su da odemo na "Etihad" i da nas razbiju sa 4:0 ili 5:0", otkrio je on.

A na kraju je dao primjer Noriča koji se upravo vratio u Premijer ligu. Što se tiče VBA, oni su na kraju prošle sezone ispali, ni novi menadžer nije mnogo toga promijenio.

"Norič je napravio pravu stvar sa Danijelom Farkeom. On ih je uveo u ligu, onda su opet ispali, ali je uprava ostala vjerna njemu. Iskreno, mogli su to da urade i ovdje sa Salvenom, ali nažalost su htjeli promjenu", završio je Diks.

