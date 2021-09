Zverev će me prebiti ako ne osvojim US Open: Ovo nismo čuli u prenosu - Novak otkrio šta mu je Saša sve rekao! (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta će u nedjelju pokušati da uradi nezamislivo i osvoji i četvrti grend slem u 2021. godini.

Izvor: Streamable.com/Printscreen

Plasirao se Novak Đoković u finale US opena pobjedom nad Aleksanderom Zverevom u spektaklu koji je trajao pet setova.

Na kraju je Srbin stigao do trijumfa 3:2 i na korak od osvajanja kalendarskog grend slema, a poslije meča je srpskim medijima otkrio neke zanimljive detalje.

Đoković je upisao 27. trijumf u 27. meču na grend slemovima u 2021. godini i tako stigao nadomak 21. trofeja na najvećim turnirima. Već je poznato i kada će igrati finale protiv Danila Medvedeva, a poslije teške pobjede nad njemačkim igračem, Đoković je sumirao utiske.

On je istakao da je imao dosta uspona i padova na tom meču.

"Bilo je dosta emocija na terenu. Moram da priznam da nisam imao kontinuitet u igri – protiv Beretinija sam bio konstantniji. Ipak, u najbitnijim trenucima sam uspio da pronađem višu brzinu i u petom setu odigram kako sam odigrao. Osim tog gema na 5:1 kada sam izgubio na svoj servis, jako dobro sam čitao Sašine servise", počeo je Đoković za srpske medije.

"Dao sam sebi mogućnost da privedem meč kraju, što sam i uspio. Atmosfera je bila fenomenalna, mislim da sam imao više podrške nego u bilo kom meču od početka turnira. Kao što Amerikanci vole da kažu, bila je električna atmosfera koja nam je obojici pomogla da pružimo sve od sebe. Mislim da je bilo fer što je peti set odlučivao. U petom setu sam podigao nivo, a potom sam se na tom talasu vozio do posljednjeg udarca."

Na pitanje da li ga je Zverev nečim iznenadio i da li bi to mogao da uradi Medvedev, Novak je jasan.

"Nije me iznenadio. Sada smo na ovom visokom nivou mnogo puta igrali jedan protiv drugog, da prosto tu nema velikih tajni. Isti je slučaj i sa Danilom Medvedevom. Naravno, svaki od nas treba da se postavi kako treba i možda prikrije određene taktičke zamisli na terenu, ali znamo protiv koga igramo. Sada je najveći zadatak izvesti ono što si zamislio. To je jako teško i velika je rijetkost da vam pođe za rukom da ostvarite sve što ste zamislili. Zato je grend slem to što jeste i zato su ti igrači tako teški protivnici za mene. Zbog toga se godinama i spremamo mentalno i fizički za velike izazove", rekao je Novak.

Đoković je otkrio šta mu je Zverev rekao prilikom njihovog kratkog razgovora na mreži po završetku meča.

"Saša mi je poželio sreću i drugarski mi je poručio da će me 'prebiti' ako ne osvojim titulu u nedjelju. Šalu na stranu, mi se lijepo slažemo i stvarno je lijepo od njega što mi je uputio takve riječi na mreži i u svlačionici nakon meča. Imamo veliko poštovanje jedan prema drugom i van terena se dobro slažemo", rekao je najbolji teniser svijeta i potom se ponovo osvrnuo na ono što ga u finalu čeka protiv Rusa.

"Što se Medvedeva tiče, ja se njemu, njegovoj igri i njegovim rezultatima divim – vrlo poštujem ono što je uradio. On ima veoma nekarakteristične udarce sa osnovne linije. Djeluje kao da možda nije u balansu, ali retko griješi. Ono što njega izdvaja od drugih je teniska inteligencija koju posjeduje i mogućnost da se izvadi iz teških situacija. On ima jedan od najboljih servisa na svijetu, koji mu daje brojne lake poene. Znam njegovu igru veoma dobro, fantastično sam igrao protiv njega u finalu Australijan oepna i analiziraću taj duel. Pokušaću da sve uradim dobro kao što mi je pošlo za rukom u Melburnu", zaključio je prvi igrač svijeta.

