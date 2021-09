"Bilo je lijepo gledati Zrinjski!" Dudić pohvalio rivala, pa poručio: Velež ima svoju računicu, spremni smo za derbi!

Derbi Mostara igra se sutra od 17 časova uz direktan prenos na TV Arena sport

Uz odlične nastupe na evropskoj sceni, Velež je nešto lošije ušao u novu premijerligašku sezonu.

Kako, ipak, takmičenje odmiče, tim Feđe Dudića bilježi sve bolje rezultate, pa je u posljednja tri kola zabilježio dvije pobjede i remi.

Sutra slijedi okršaj sa Zrinjskim, a riječ je o zaostaloj utakmici drugog kola, koja je odgođena zbog obaveza "rođenih" u kvalifikacijama za novoformiranu Konferencijsku ligu.

"Kao što je kolega rekao, u 21 dan imatćemo 7 utakmica i onda nemaš puno vremena ni za radost ni za tugu. Nova utakmica ide svaka tri dana i onda te više niko ne pita šta je bilo. Mi smo to najbolje osjetili kad smo igrali uporedo evropske i prvenstvene utakmice, i kako to brzo ide od euforije do negativne atmosfere", izjavio je trener Veleža Feđa Dudić, pohvalivši "furiozne igre" Zrinjskog na startu prvenstva.

"Bilo ih je lijepo gledati. Na posljednje dvije utakmice ostvarili su pozitivan rezultat, ali malo manje lijepo za oko. Međutim, koliko god imaju vrline, imaju i neke mane koje ćemo mi sutra pokušati iskoristiti. Svi su spremni, osim Harisa Ovčine, ali pokušaćemo sve da ga osposobimo za sutrašnju utakmicu", rekao je Dudić.

Kapetan Rođenih Denis Zvonić ističe da je atmosfera u momčadi veoma dobra i da svi s nestrpljenjem iščekuju derbi.

"Poseban je svaki derbi, a ovaj je poseban što nećemo igrati pred praznim tribinama. Imamo svoju računicu, analizirali smo šta treba da uradimo i spremno dočekujemo gradski derbi", istakao je Zvonić.

