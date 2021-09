Veliki problem za Zvezdu - Pavkov ne igra protiv Brage: Stanković mora da mijenja tim, napadač neizvjestan i za derbi?

Izgleda da u Ligi Evrope ovog četvrtka neće moći da nastupi, pa će cilj morati da bude oporavak do nedjelje i meča sa Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Čini se da je veliki problem za Crvenu zvezdu gotovo potvrđen.

Ekipa Dejana Stankovića biće oslabljena u meču 1. kola grupne faze Lige Evrope protiv Brage, pošto Milan Pavkov neće moći da bude u timu Zvezde!

Kako piše "Sportski žurnal", napadač crveno-bijelih neće biti di ekipe za meč protiv Brage (četvrtak, 18.45) poslije povrede koljena koju je za vikend doživio u meču protiv Proletera.

Jasno je da se ne radi o ozbiljnoj povredi Pavkova, jedan doskok je doveo do bola koji je takav da napadač ne smije da žuri sa povratkom na teren. Zbog toga će morati da "preskoči" Bragu i pokuša da se oporavi za nedjeljni "vječiti" derbi protiv Partizana.

Pavkov je taman uspio da se nametne kao prva opcija u timu Stankovića - tresao je mreže protiv Kluža, potom bio strijelac i protiv Čukaričkog, ali sada nije imao sreće i crveno-bijeli će morati da pronađu nova rješenja.

Lois Dioni se do sada nije dovoljno dobro pokazao od dolaska u klub, dok je Rišairo Živković tek stigao u klub i odigrao je jedno poluvrijeme protiv Proletera. Sve to bi moglo da dovede do pomjeranja u timu, pa bi i El Fardu Ben mogao da bude opcija u špicu napada.

Ipak, ostaje nam da vidimo kakvo će rješenje pronaći Dejan Stanković...

(MONDO/Sportski žurnal)