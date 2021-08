Pavkov za pet minuta oteo mjesto Dioniju: Francuz od 10 miliona evra propustio šansu, a tek stiže Ohi!

Milan Pavkov je ovog ljeta prešao put od trećeg do prvog napadača Zvezde, dok je fudbaler koji je došao da odmijeni njega i Falćinelija sada pao u drugi plan. Kakva je sudbina Dionija na "Marakani" i da li će ga Zvezda zadržati?

Crvena zvezda je imala dosta problema sa efikasnošću i "protokom lopte" na polovini protivnika na početku sezone, a sve pošto je iz šampionske slagalice "iskočio" jedan djelić, nazvaćemo ga recimo Dijego Falćineli.

Morala je Zvezda odmah da pronađe identičan oblik koji će se uklopiti u veliku sliku, i koji neće poremetiti ostatak puzle, međutim to nije bilo nimalo lako. Vremena je bilo malo, tražila se jeftinija zamjena, pa čak i kada je konačno stigla rezerva iz Francuske - opet je bilo potrebno malo je prepraviti kako bi savršeno "kliknula". A, onda je slagač pogledao u kutiju sa rezervnim dijelovima u kojoj je već bilo rješenje...

Da presječemo metaforu - Milan Pavkov se ispostavio kao djelić koji je nedostajao Crvenoj zvezdi ove sezone, ali je za to morao da se pokaže u svom najboljem svjetlu, ne u onom "polumraku" u kom je najčešće bio od Liverpula.

Pojavio se pravo niotkuda i riješio najveći problem Zvezde. Postigao je gol i asistirao u skoro savršenom poluvremenu protiv šampiona Rumunije, a svojim kretanjem i pozicioniranjem - u novom sistemu koju je predstavio Stanković - pokazao je da posjeduje kvalitet za startnog napadača.

To je Zvezda nagovijestila kada mu je prije nekoliko dana produžila ugovor do 2024. godine, to je bio motiv da ponovo "eksplodira" i razgali navijače, ali ne smije posle ovoga da se opusti kao što je to bilo proljeće poslije Liverpula...

U hijerarhiji napadača Zvezde - Pavkov je ovog ljeta prešao put od posljednjeg do prvog. Činilo se da je otpisan kada je odradio vrlo slabe pripreme i ispao iz tima za generalnu probu protiv Šturma, pa su tako prednost ispred njega imali Nikola Krstović u Superligi, odnosno novajlija Lois Dioni.

Tako je Dioni bio starter na pet utakmica, po jednom su to bili Lazetić i Krstović, koji skoro svaki meč ulazi sa klupe, dok je Pavkov u startnih 11 bio samo u prvoj utakmici protiv Kairata u gostima.

Vrijedi reći da je Pavkov na tom meču bio loš, potpuno odsječen od ostatka tima, pa je stoga Stanković i napravio određene promjene za susret sa Klužom kako bi mu Ben, Ivanić i Katai bili daleko bliži, što se pokazalo kao pun pogodak, a njegova energija bila je dovoljna da ponovo bude prvi izbor za nastavak sezone.

Do kada će biti tako? Ako nastavi ovako da igra, niko od konkurenata ne može da ugrozi, ali će Stanković imati zadatak i da odluči kako će potom raspodijeliti minutažu Dioniju, Krstoviću i još zelenom Lazetiću.

Dioni je stigao na pozajmicu iz Anžea i planirano je da se zadrži godinu dana na "Marakani", nakon čega će Zvezda odlučiti da li će ga otkupiti. Dogovorena je otkupna klauzula od 1.200.000 evra, što je više nego za Falćinelija, a ako je suditi po prvih mjesec dana saradnje - teško da će biti aktivirana.

Napadač iz Francuske je postigao dva gola u Evropi, u pobjedi nad Kairatom (5:0) i remiju sa Šerifom (1:1), međutim uprkos tome nije djelovao kao tip igrača kakav je potreban Zvezdi.

Gubio je duele, nije uspijevao da sačuva loptu, u skoku nije pokazao nadmoć, teško je sam uspijevao da iskreira pozicije za udarac, dok je "ulaskom" u teritoriju Kataija i Bena i njih učino slabijima nego što jesu. Na sve to naslonila se i manja povreda, dok je upadljivo bilo i da je na slabijem nivou fizičke spreme u odnosu na ostale igrače Zvezde.

Možda mu je potrebno vreme kako bi se uklopio, ali ga Zvezda u ovom trenutku nema. Potrebni su joj ljudi koji će odmah donijeti rezultate, a još je teže imati strpljenja za "tuđe" igrače čiji je ostanak od starta neizvjestan - posebno jer se zna da je Dioni bio tek iznuđeno rješenje.

Zvezda nije mogla da zadrži Dijega Falćinelija zbog finansija, potom je predugo čekala Aleksandra Prijovića, nije mogla da ponudi bolje uslove Aleksandru Pešiću od Karamguruka, dok je Molde odugovlačio sa Ohijem...

Nisu željeli da prihvate novac za obeštećenje (800.000 evra) pošto su ga "čuvali" za obaveze u prvenstvu i Evropi, tako da je Zvezda sa Norvežaninom uspjela da se dogovori tek od zime. Sada se stvari ponovo mijenjaju, pa nije isključena mogućnost da se i ranije Ohi preseli na "Marakanu" - već ovog ljeta.

Ako bi se to desilo, onda bi Zvezda morala da presječe oko Dionija. Šta je plan? Uz Ohija, Pavkova i Krstovića, koji se zaista trudi svaki put kada je na terenu, pitanje je da li je Francuz uopšte potreban.

Napadač koji je 2017. godine vrijedio 10 miliona evra sada ima težak zadatak da sve ponovo ubijedi da je kvalitetniji od Milana Pavkova pošto je "grejs period" po njegovom dolasku istekao. Zbog biografije i slabe forme napadača iz Begeča je imao prednost, ali se za pet minuta meča protiv Kluža sve promijenilo...

