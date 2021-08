Potpuni haos u Klužu nakon debakla u Beogradu! Igrači pjevali "Šumi odlazi", trener dao ultimatum - ili oni ili ja!

Marijus Šumudika je napravio šou na konferenciji za medije, ali stvari u klubu izgleda da ne funkcionišu kako treba

Izvor: Youtube/CFR 1907 Official

Crvena zvezda je na korak do grupne faze Lige Evrope. Deklasirali su Kluž u Beogradu (4:0) i samo čudo može da ih spreči da u revanšu potvrde prolaz.

Da u redovima rumunskog kluba nešto ozbiljno ne funkcioniše moglo je da se vidi već poslije meča. Trener Marijus Šumudika je napravio šou na konferenciji za štampu i tom prilikom je nekoliko igrača "bacio pod voz".

To se, očekivano, nije dopalo fudbalerima, pa su tako lokalni mediji preneli da u klubu vlada pravi haos i da su igrači protiv trenera, a da je on upravi postavio ultimatum - ili oni ili ja.

Navodno je rekao da ne želi da radi više sa Mariom Kamorom, Ćiprijanom Deakom i Ovidijem Hobanom. Imali su i oni odgovor putem medija.

"To što on radi nije lijepo. Ne rješavaju se problemi u igri tako. Da, Šumudika je dobar motivator, vješto je pričao u svlačionici, ali njegove izjave govore drugačije. Ispada da smo samo mi krivi i da on ne pravi greške. On je taj koji bira igrače i mora da osjeti ko je spreman da igra", poručila su njih trojica u zajedničkoj izjavi za "Fanatik".

Pogledajte i kako je izgledao meč:

Šumudika se dodatno iznervirao kasnije, kada je saznao šta se dešavalo u svlačionici. Igrači su navodno pjevali "Zbogom Šumi, zbogom".

Već postoje navodi da bi Dušan Uhrin mogao da sjedne na njegovo mjesto. Češki trener je već vodio Kluž, a radio je i u drugim rumunskim klubovima.

Predsjednik kluba Marijan Ćopil je pokušao da smiri situaciju.

"U ovom trenutku niko neće napustiti klub. Imamo maksimalan broj poena u domaćem šampionatu i igraćemo u nekom evropskom takmičenju sigurno. Nije vrijeme da neko ode", rekao je Ćopil za "Liga Digi Sport".

Vidjećemo hoće li Šumudika biti na klupi Kluža u revanšu sljedećeg četvrtka (20.30).