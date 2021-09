"Padali su u nesvijest, to niko nije očekivao!" Stanković odlukom iznenadio i najbliže saradnike

Trener Zvezde rekao i šta zamjera ekipi. "To malo fali..."

Crvena zvezda je u finišu derbija u Humskoj osvojila bod golom glavom Aleksandra Kataija za konačnih 1:1.

Poslije meča u kojem je njegov tim gubio od finiša prvog poluvremena poslije bombe Bibrasa Natha, Dejan Stanković ukratko je opisao šta je vidio na terenu.

"Derbi je zbog toga i lijep i čudan. To govorim od kada sam došao i pred svaki derbi to govorim, da on odvuče na jednu stranu, kako mu se ćefne. Mi smo kontrolisali do tog gola utakmicu, imali prečku, 'jedan na jedan' situaciju sa golmanom i uglavnom tako biva. Ne uđemo dobro u blok, pritisak, primimo gol, ali zadovoljan sam reakcijom momaka", rekao je Stanković.

U drugom poluvremenu on je izvršio važne izmjene, uveo tinejdžere Petra Stanića i Marka Lazetića i oni su dali novu energiju crveno-bijelima.

"Stavili smo se malkice u problem početkom drugog polvuremena, izvršio sam izmjene da pomognem timu, da probam da izmijenim nešto, ne mijenja mi da li ću izgubiti 0:1 ili 0:2".

Stanković je posebno govorio o mladim igračima.

"Preponosan sam na djecu koja su ušla, mnogo mi je drago. Vjerovatno to niko nije ni očekivao, to mi govore i saradnici da su pali u nesvijest, ponosan sam na Zvezdinu djecu, ovo je dan koji će oni pamtiti i sa tom djecom smo izjednačili".

Zvezdin trener zamjerio je jedno svojim igračima - da nekad fali više karaktera u ovakvim utakmicama.

"Tu sam naravno da pohvalim ovu djecu, ali nekad fali karakter. Malo fali karakter, 'tough game', čvrsta utakmica...", primijetio je Stanković.

Za kraj, čestitao je crno-bijelima.

"Čestitam Paritzanu, bio je dobar derbi. Pozdrav za Saleta koji radi odličan posao, kao i za moje momke koji nisu posustali 90 minuta uz navijače koji su vjetar u leđa. Korektan derbi", rekao je Stanković.