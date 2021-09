Feđa Dudić: Nakon meča sa Borcem, da pričamo o dobrom fudbalu, potezima a ne nesportskim stvarima!

Derbi utakmica 10. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine igra se u utorak u Mostaru između Veleža i banjalučkog Borca.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučani nisu slavili u Vrapčićima otkako postoji šampionat BiH, pa je u najavi susreta trener crveno-plavih Nemanja Miljanović istakao da bi bio zadovoljan da njegov tim ostane neporažen, iako je najavio bitku za pobjedu.

U posljednje dvije sezone, Mostarci i Banjalučani su postali možda i "najljući" rivali u BiH, a "zahlađenju" međusobnih odnosa kumovala je bez ikakve sumnje i politika, ali Feđa Dudić, strateg "rođenih", smatra da je što se tiče zelenog travnjaka uvijek bilo sve kako i treba - fer i korektno.

"Svaka utakmica dosad je prolazila u najboljem mogućem redu, pogotovo među igračima. Nije bilo nijednog incidenta i tako će biti i sutra. Rivalitet između nas je porastao zato što su ekipe porasle individualnim kvalitetom i počele da se bore za nešto više. O nekim drugim stvarima ne bih da pričam jer želim da se vratimo na sportske okvire", rekao je Dudić na početku razgovora za naš portal.

Prema njegovim riječima, Borac ima odličnu ekipu sa snažnim pojedincima i Veleže neće biti nimalo lako u sutrašnjem meču.

"Borac nije poražen u posljednje četiri utakmice, evidentno je podigao formu, u pitanju je skup dobrih pojedinaca, prvenstveno prema naprijed - (Stojan) Vranješ, (Goran) Zakarić i (Panajotis) Moraitis, kojeg smo i mi htjeli da dovedemo. Oni mogu individualno da riješe utakmicu. Tu su i bočni igrači (Dino Ćorić, Aleksanar Subić), među najboljima u ligi, odličan golman (Bojan Pavlović), stoper (Marko) Jovanović, koji bi imao mjesta u bilo kojem timu...Ne bih nekog da izostavim jer je u pitanju jako dobar skup pojedinaca i tim za respekt. Zašto nisu dobro počeli, pa kao i mi. Igrali su rano Evropu, kao i mi. Takođe je tome kumovala i promjena trenera, jer treba vremena da se ekipa navikne. Novi šef radi dobar posao, to je činio i u Mladosti Doboj Kakanj, jako cijenim kolegu (Nemanju) Miljanovića i sve je to veliki plus za Borac".

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Dudić naravno ne razmišlja o bilo kojem ishodu osim pobjede.

"Međutim, mi ćemo sve učiniti da dođemo do pobjede na terenu. Tako ćemo se i postaviti iako imamo malih kadrovskih problema. Ne možemo da računamo na Brandaa, ali vidjećemo da li će moći da bude makar među 20 igrača. Kad god igraš kući - ideš na pobjedu. To je broj jedan opcija kad smo domaćini. Imali smo previše kikseva dosad, pa ćemo probati da dođemo do trijumfa iako ne možemo znati na koji način će se odvijati utakmica. Očekujem dobru predstavu i da nakon utakmice pričamo o dobrom fudbalu, dobrim potezima a ne nekim stvarima koje nemaju veze sa sportom".

Strateg "rođenih" otkrio je i da osim korektnih odnosa između igrača i stručnih štabova Borca i Veleža, normalni i ljudski odnosi vladaju i među rukovodstvima.

"Klubovi imaju zaista korektne odnose i u visokim nivoima. Delegacije Borca dođu u Mostar na svaku utakmicu, nikad nije bilo nijedne ružne riječi, čak bi i trebali iznijeti u javnost ako do toga dođe. Uvijek budu dočekani fer i sportski, a tako će biti i sutra. Ne vidim razloga da bude drugačije", zaključio je Dudić.