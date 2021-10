"Mnogi su nam predviđali borbu za opstanak - mi ih demantujemo!" Žižović zadovoljan bodom, Milenković ima zamjerke!

Rudar Prijedor i Sloboda remizirali su rezultatom 1:1

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Rudar Prijedor i Sloboda remizirali su rezultatom 1:1 u prvoj utakmici današnjeg programa 12. kola m:tel Premijer lige BiH.

Poveo je domaćin četvrtim golom Jozefa Amoe u sezoni u 29. minutu, dok je konačan rezultat, sedam minuta kasnije, postavio Saša Maksimović iz penala nakon igranja rukom kapitena Prijedorčana Nemanje Pekije.

"Kad se sve sabere, rezultat je realan. Utakmica je bila spora, ni vrijeme nije dozvoljavalo pretjerano brzu igru. Nismo ni mi bili posebno brzi jer smo danas bili bez šest-sedam igrača, međutim ima treba pohvaliti domaćina koji je bio fer i korektan, ali i moje igrače. Osvojili smo bod sa 6-7 igrača koji su prošli omladinsku školu Slobode, što je podstrek za dalji angažman i rad svih ljudi u klubu. Sloboda je među prve četiri ekipe nakon 12 kola i bez obzira što su mnogi predviđali da ćemo se boriti za opstanak, mi ih demantujemo, ali mislim da moramo da imamo bolji respekt prema klubu. Rezultat je realan, iako nije bilo pravih prilika u drugom poluvremenu. Međutim, ovi momci su zaista sjajni, osvojili su fantastičnih 17 bodova. Mnoge smo demantovali i nastavićemo da radimo", rekao je poslije meča trener gostiju Mladen Žižović.

Djelimično zadovoljan urađenim bio je njegov kolega Nikica Milenković.

"Znali smo da je Sloboda tvrd protivnik. Zato smo i igrali disciplinovano, imali dobar blok, poveli smo u pravom momentu i onda smo sami sebi napravili situaciju. Penal je sviran, ruka je bila i to je tako... Međutim, meni je drago da su momci odigrali čvrsto, protivnik nije stvorio nijednu stopostotnu šansu. Ipak, kad povedeš 1:0, ne smiješ olako da primiš gol, ali to je koncentracija. Moramo puno više prilika da stvorimo da ugrozimo gol rivala. Tu moramo da imamo mirnoću i na tome moramo da radimo. U defanzivi smo bili dobri, poveli smo, u drugom poluvremenu smo probali nešto sa promjenama, ali fudbal je takva igra gdje mora da se igra i sa loptom i bez lopte. Igrač koji ima loptu mora da ima više rješenja od igrača koji treba više da se kreće da bi se poremetila odbrana, da bi se ugrozio gol rivala. Morate sa još više pasa, još više trke da napravite situaciju, da 'isprovocirate' situaciju da date gol. Nama je svaki bod bitan, ja sa jedne strane mogu da budem zadovoljan, ali sa druge nisam jer smo sami uticali da postignu gol", istakao je Milenković.