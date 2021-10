Ne očekujte da to komentarišem! Trener Napretka o Partizanovom golu: U najmanju ruku - čudno (VIDEO)

Trener Kruševljana "Đumi" Đuričić kratko se osvrnuo ka viđenom u derbiju kola

U borbenom i čvrstom derbiju kola, Partizan je u Kruševcu savladao Napredak 1:0 i dodatno učvrstio svoju lidersku poziciju.

Strijelac jedinog gola na utakmici bio je centarfor crno-bijelih Rikardo iz penala u 9. minutu, nakon što je sudija Nenad Minaković ponovio jedanaesterac koji nije iskoristio, jer je prilikom te odbrane golman domaćih Nikola Vasiljević izašao ranije sa gol-crte.

Poslije utakmice, trener domaćih i bivši član stručnog štaba Partizana Milan Đurović govorio je za TV Arena sport.

"Tokom cijele utakmice smo imali veći posjed, i kad smo imali igrača manje bilo je 55:45, završilo se u prvom dijelu sa 52:48 odsto za nas, tako je bilo i u drugom. Primili smo u najmanju ruku čudan gol. Nemoj da neko očekuje da to komentarišem. Izgubili smo utakmicu od Partizana i to je to", rekao je on.

