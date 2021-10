Srbija igra kako Piksi voli, tako žele i navijači: Reprezentacija ima ogromnu šansu, tri pobjede vode u Katar!

Reprezentativci su već spremni za meč, a Piksi je održao posljednju konferenciju pred susret sa Luksemburgom.

Izvor: MN PRESS

Još tri pobjede i Srbija je obezbijedila plasman na Mundijal u Kataru. Neće biti lako, zapravo je daleko od toga, ali postoji vjera da će fudbalska reprezentacija uspjeti. Jedan od onih koji najviše vjeruju je selektor Dragan Stojković Piksi, koji će reprezentaciju voditi protiv Luksemburga i Azerbejdžana u oktobru, a zatim i protiv Portugala u najbitnijem meču.

Prije Lisabona, potrebno je upisati dvije pobjede i šest bodova. Posebno teško biće u Luksemburgu, koji više nije nebitna fudbalska nacija u Evropi. Ali, Srbija igra baš onako kako selektor želi - to je možda i najveća snaga srpskog tima!

Meč u Luksemburgu neće biti isti kao onaj u Srbiji, kada je srpski nacionalni tim pobijedio (4:1), uz crveni karton Žedsona Rodrigeza, jednog od najboljih igrača protivnika.

''Svaki meč je drugačiji od prethodnog, ne možete da imate dvije iste utakmice. Pretpostavljam da će i timovi na terenu biti drugačiji, da će neki igrači faliti Luksemburgu, ali i nama. Ono što je važno - mi imamo svoj cilj. Želimo da ga ostvarimo, pobijedimo i osvojimo tri boda'', zaključio je selektor Srbije.

U teoriji, Srbija se sama pita oko plasmana na prvo mjesto u grupi. Ukoliko bi srpska reprezentacija pobijedila sva tri meča, direktno bi otišla u Katar. Ali, među ta tri susreta je i gostovanje Portugalu.

''Važno je osvojiti prvo mjesto, ali to nije lako. Pokušaćemo da pobijedimo sve tri utakmice, ali razmišljamo samo o prvoj narednoj utakmici. To je za sada Luksemburg, kad on prođe mislićemo o Azerbejdžanu, a poslije o Portugalu. Tako smo postavili stvari od kako smo se okupili'', istakao je Piksi.

Od kako je sjeo na klupu reprezentacije Piksi forsira nešto drugačiji stil igre. U razgovoru sa novinarima, a čuli smo i malo njegovog francuskog, rekao je da Srbija igra na način koji on voli!

''Naš stil fudbala je takav - ofanzivan. Trudimo se da igramo što ofanzivnije. Smatram da to ljudi žele da vide, a i ja kao trener sa klupe želim da gledam takvu igru. Veoma važno je što su naši igrači prihvatili to i što uživaju kada igraju za reprezentaciju. U tom stilu ćemo i nastaviti''

Domaći novinari upitali su selektora Srbije da li je pažnju Luksemburgu posvetio samo kao reprezentaciji ili je pratio i pojedinačne učinke igrača.

''Kao prvo, ja sam fokusiran na svoj tim i to me okupira. Kompletan fokus je na mom timu, ali imamo osnovne informacije o protivniku, kako igraju, u kom sistemu... Luksemburg nije tim kao prije 15-20 godina, daleko su od toga. Napravili su progresiju u pozitivnom smislu i to je za pohvalu. Meni se sviđa kako Luksemburg igra. Otvoren i direktan fudbal, žele da se takmiče i da pokažu progres. Veoma je važno da ljudi koji dolaze na stadion uživaju u igri. Luksemburg ima nekoliko odličnih igrača, Sebastijan Til je jedan od njih. Potrudićemo se da sutra ne postigne gol, za razliku od meča protiv Reala kad je bio strijelac. Ovu utakmicu shvatamo najozbiljnije, profesionalno, ali i vjerujemo u sebe.''

Prethodnih dana sve je napustio Bernar Tapi, nekada prvi čovjek Olimpika iz Marselja. Piksi je govorio i o čovjeku sa kojim je svojevremeno sarađivao.

''Tužan momenat za mene, preminuo je Bernar Tapi, veliki gospodin. Potpisao je ugovor sa mnom, odveo me u Olimpik iz Marselja i ima veliku važnost za moju porodicu. Žao mi je što više nije sa nama, ali ostaće u mom srcu. Pamtiću ga kao velikog gospodina'', zaključio je bivši fudbaler francuskog kluba.