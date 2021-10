Teslićanin među najvećim talentima Evrope: Nadam se da ću nekad zaigrati za prvi tim Zvezde, uzor mi je Lukaku!

"Volio bih da debitujem za Zvezdu. Idem polako, moje je da radim i da se dokazujem", kaže u kratkom razgovoru mladi Aleksandar Kahvić, jedan od 60 najvećih fudbalskih talenata Evrope.

Renomirani britanski list „Gardijan“ tradicionalno je izbacio listu 60 najvećih fudbalskih talenata svijeta, a na njoj se našao i jedan momak iz Teslića.

Aleksandar Saša Kahvić mlada je nada Crvene zvezde, a zbog odličnih igara u crveno-bijelom dresu, kao i prošle sezone u dresu Grafičara kada je postigao 23 gola u kadetskoj ligi Srbije našao se među 60 mladih fudbalera od kojih se mnogo očekuje u bodućnosti.

On se našao među imenima poput Barseloninog vunderkida Gavije koji je nedavno debitovao za reprezentaciju Španije, Jusufua Mukokoa iz Borusije Dortmund, Emrea Demira, koji je nedavno potpisao za Barselonu, Realovih nada Jona Gerera i Rafaela Obradora, a tu su i Bugarin Nikola Iliev (Inter), Hrvat Marko Brkljača (Hajduk Split), Makedonac Dašmir Elezi (Škendija Tetovo) i Partizanov Samed Baždar.

"Čast mi je što se nalazim pored toliko evropskih imena koji igraju u tim velikim klubovima. Zadovoljan sam što sam na ovoj listi, ali naravno ne znači da ću sada stati, naprotiv, imam još više motiva da nastavim dalje i da se trudim. To je samo jedna stepenica“, rekao je Kahvić u razgovoru za MONDO.

Da njegovo ime na listi nije slučajnost potvrdio je novim pogotkom u petak za U19 reprezentaciju BIH na prijateljskom meču protiv Srbije. U 51. minutu dobio je loptu na ivici šesnaesterca, a onda pogodio suprotan ugao i potvrdio pobjedu nad "orlićima“.

"Zadovoljan sam i svojom igrom i igrom cijele reprezentacije, drago mi je što sam dao gol. Ima tu dosta igrača s kojima se poznajem i s kojima sam igrao. Nadam se da ću se što bolje pokazati i u drugoj utakmici“, kaže Kahvić koji je na ovoj utakmici igrao protiv nekih sadašnjih i bivših saigrača iz Zvezde i Grafičara.

"Kada igramo za reprezentacije čujemo se , prokomentarišemo protivnike, čestitamo jedni drugima na pobjedi i popričamo o našim igrama. Ima tu malo i zezanja i provokacija, ali uvijek je dobra atmosfera. Bilo je i sad onih koji su mislili da će lako da dobiju Bosnu i Hercegovinu, pitali su koliko ćemo primiti golova, pa nije bilo tako (smijeh). U ponedjeljak ću sve da ih vidim na treningu, pa ćemo malo i o ovoj utakmici da pričamo“, kaže Kahvić.

Sedamnaestodogišnji napadač karijeru je počeo u školi fudbala Sportig iz Tesliča, gdje je nastupao za selekcije Minerala i nakon odličnih partija uslijedio je poziv u omladinske selekcije BIH, a onda i Crvene zvezde.

"Ovaj 192 centimetra visoki napadač mari samo za golove. Da, možda je nešto do njegove sjajne fizičke građe, ali on definitivno nije samo to. Kahvić je privukao pažnju kada je u prvom meču za tim Grafičara do 17 godina postigao osam golova. Nastavio je da impresionira u omladinskom timu Crvene zvezde, čekajući svoju šansu za ulazak u prvi tim“, objasnili su u „Gardijanu“ zašto su Kahvića uvrstili na listu 60 najvećih talenata.

"Volio bih da jednog dana debitujem za prvi tim Crvene zvezde, ali to je na trenerima, na meni je da radim pa ćemo vidjeti šta će biti u budućnosti", skroman je mladi napadač.

Visoki napadači nisu nepoznanica u Crvenoj zvezdi. Danas je tu Milan Pavkov, ranije Nikola Žigić, Dejan Lekić... Ipak Kahvić ima druge fudbalske idole.

"Krasi me visina i snaga, a imam nedostataka na kojima trebam da radim, toga sam svjestan i sa trenerima to popravljam. Uzor mi je Lukaku, mislim da na njega najviše ličim kad je građa u pitanju i na njega se ugledam. Većina i saigrača me poredi sa njim, nemam nekih drugih nadimaka“, kaže Kahvić, koji ne žuri sa razmišljanjima o velikoj karijeri.

"Ne znam šta nosi budućnost. Idem polako, ne pitam se samo ja, tu su i drugi ljudi koji odlučuju. Moj cilj je seniorski fudbal, nadam se da ću da doguram do nekog evropskog kluba, volio bih to", kaže Kahvić kojem se sviđa trend u velikim svjetskim klubovima da forsiraju sve više mladih igrača.

"Prava stvar je to što evropski klubovi guraju mlade igrače. I Zvezda ima mlade igrače, vjerujem da će i oni imati priliku, siguran sam da Zvezda ima budućnost. Gdje ću ja biti, to ne znam, moje je da radim i igram što bolje, pa ćemo da vidimo", skromno je zaključio mladi napadač.