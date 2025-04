Partizanu stiže 600.000 evra? Bio je veliki promašaj kluba, a sad ga čeka transfer karijere

Bivši fudbaler Partizana Kervin Arijaga nalazi se blizu kompletiranja transfera sa španskom Saragosom.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Reprezentativac Hondurasa i ljetošnje pojačanje Partizana Kervin Arijaga nakon neuspješne epizode u Humskoj, odlučio je da na kraju jesenjeg dijela sezone u Superligi Srbije napusti redove "parnog valjka". Saragosa je tada bila prva koja stala u red za defanzivnog vezistu.

Partizan je u januaru ove godine postigao dogovor sa Saragosom da pozajmi Arijagu Špancima, a kako je prenio tamošnji list "Que", novi trener ovog tima Gabi Fernandez insistira na Arijaginom potpisu, te bi u narednih nekoliko dana, iz Saragose trebalo da legne uplata od 600.000 evra Partizanu.

Arijaga je u Partizan stigao u julu 2024. godine i odigrao je ukupno 21 utakmicu u svim takmičenjima ove sezone. Prije Partizana Arijaga je nastupao za Platense, Maraton i Minesotu. Za selekciju Hondurasa upisao je 29 mečeva i postigao četiri gola.

Gdje je zapelo na relaciji Partizan - Arijaga?

Tadašnji trener crno-bijelih Marko Jovanović istakao je da je zbog prekšaja klupske discipline Arijaga sklonjen iz tima. Problem je nastao prije meča sa IMT-om kada je Arijaga odbio da igra na toj utakmici jer prethodno nije svrstan u startnih 11.

"Što se tiče Arijage, napravio je disciplinski prekršaj koji ja nisam doživio ni kao igrač ni kao pomoćni trener. I to dan pred utakmicu. Što se mene tiče on je završio sezonu, ja sam to decidno rekao upravi kluba. Pitali su me šta se desilo, objasnio sam im. Igračima je teško palo, bili su rezignirani. Pred svima sam rekao šta sam imao. On mora da shvati da je profesionalac i da igra u velikom klubu. Plaćen je od strane velikog kluba, to namjerno govorim. Dok sam ja ovdje, još tri, četiri dana, to neću dopustiti. Dijete sam ovog kluba, svašta sam prošao. U situaciji u kojoj se nalazimo, da se nama tako nešto desi. Šta se konkretno desilo o tome ću detaljnije poslije utakmice. Na klubu je da preduzima dalje korake u tom pravcu", rekao je svojevremeno Jovanović.