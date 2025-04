Impresivna partija Denija Avdije u sjenci zbog Nikole Jokića

Deni Avdija odigrao je impresivno i ostvario još jedan tripl-dabl u NBA ligi. U noći u kojoj je Nikola Jokić pisao istoriju NBA lige i košarke u cjelini, zaslužio je da bude istaknut.

Izvor: YouTube/tjcollects/Portland Trail Blazers/Screenshot

Izraelski košarkaš srpskog porijekla Deni Avdija (24) zablistao je prošle noći u Atlanti, gdje je predvodio svoj Portland do pobjede 127:113 uz impresivan, tripl-dabl učinak.

U noći u kojoj je sve u NBA ligi palo u drugi plan pred monstruoznom partijom Nikole Jokića, sin nekadašnjeg asa Crvene zvezde Zufera Avdeije ubacio je 32 poena, uz 15 skokova, 10 asistencija i dvije ukradene lopte. Bio je to njegov drugi tripl-dabl u karijeri, nakon što je prvi ostvario početkom marta, u meču protiv Klivlenda.

Na terenu na kojem je jedan navijač Atlante doživio tešku povredu u pauzi utakmice, Avdija nije htio da sluša pohvale na svoj račun, već ih je sve usmjerio ka timu i saigračima.

"Nije lako, još imam mnogo toga da radim. Ne bih to uspio bez saigrača. Ima još mnogo stvari koje bi trebalo da popravim, i dalje bi trebalo da malo bolje kontrolišem loptu. Još neke bi trebalo da dodatno izoštrim, ali je zabavno, posebno kada pobijedite. To je najvažnije", rekao je on poslije utakmice.

Pred sezonu promijenio NBA tim

Krilni košarkaš rođen u Izraelu 2001. godine promijenio je prošle godine NBA tim. Poslije četiri sezone u Vašington Vizardsima, u kojima je doživio i tešku povredu, pojačao je Portland prošlog avgusta. Ove takmičarske godine prosječno postiže po 16,5 poena, uz 7,1 skok po meču i 3,9 asistencija, a njegova ekipa je u završnici ligaškog dijela sezone druga ispod crte za plej-in, sa učinkom 33-43.

Bez obzira na skor, djeluje da u Portlandu mogu biti samo zadovoljni odlukom da ga dovedu, kao što je i očigledno da je trejd shvatio kao dodatnu motivaciju da pokaže Vašingtonu da je pogriješio što ga je pustio.

Pogledajte kako je Avdija igrao protiv Atlante:

Deni Avdija tripl dabl protiv Atlante Izvor: Youtube/Portland Trail Blazers

Avdija došao u NBA ligu sa srpskom zastavom

Ljubitelje košarke u Srbiji oduševio je Avdijin potez na draftu 2020. godine, kada je stao pred kamere sa izraelskom i srpskom zastavom na reveru. Bez obzira na to što je rođen u drugoj zemlji, u kojoj se njegova majka Izraelka bavila atletikom i košarkom, on ne zaboravlja odakle je njegov otac.

"Moj otac je sa Kosova, iz Srbije", govorio je Avdija o svom porijeklu. Zufer Avdija je rođen u Prištini 1959, najdublji trag ostavio je u Crvenoj zvezdi, u kojoj je bio i kapiten, a osamdesetih je bio i reprezentativac Jugoslavije, na šta je Deniju skrenuo pažnju poznati hrvatski stručnjak Aleksandar Aco Petrović.

"Ili ćeš igrati za Izrael, ili ćeš 3 godine u vojsku"

Izvor: YouTube/Washington Wizards

Iako je tokom detinjstva Deni Avdija imao želju da igra za Srbiju, to nije bilo moguće. Njegov otac Zufer je u intervjuu "Sport klubu" 2020. otkrio da je čak i pričao sa nekadašnjim selektorom Srbije Aleksandrom Sašom Đorđevićem i čelnicima Košarkaškog saveza Srbije.

Međutim, Izrael je pred košarkaša postavio uslov koji je otklonio svaku dilemu - ili ćeš igrati za Izrael ili ćeš u vojsku na tri godine.

"Deni u avgustu treba da bude regrutovan u izraelsku vojsku. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovdje bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste. Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se opredijelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa trenizima. Kao izraelski reprezentativac on dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negde u Evropu. Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gdje i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael", rekao je Zufer Avdija.

I zaista, ostala je šteta što momak srpskih korijena nije mogao da postane deo srpskog nacionalnog tima. Navijači u Srbiji će zažaliti zbog toga svaki put kada vide da igra u Americi kako je igrao prošle noći protiv Atlante.

Bonus video: Ovako je Deni Avdija govorio o Srbiji

Pogledajte 01:31 Deni Avdija o Srbiji Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)