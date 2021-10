Krupa je u Prvoj ligi RS, ali po mnogo čemu je i dalje na nivou Premijer lige BIH

Pod vođstvom mladog stručnjaka Vladimira Ilića Krupa je sjajno započela sezonu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, gdje je na osam mečeva zabilježila isto toliko pobjeda. "Organizaciono smo ostali na nivou Premijer lige, nismo se spustili rang niže", kaže trener Krupe.

Izvor: Promo/FK Krupa

Iako su prošlog ljeta odustali od nastupa u m:tel Premijer ligi BiH, prije svega zbog finansijskih problema, a zatim promijenili skoro kompletan igrački kadar, fudbaleri Krupe pod vođstvom mladog stručnjaka Vladimira Ilića briljiraju na startu sezone u m:tel Prvoj ligi RS, gdje su na osam mečeva zabilježili isto toliko pobjeda.

Iako su možda mnogi očekivali "raspad kluba", nekadašnji šampion Srpske i premijerligaš odlično je startovao u sezoni 2021/22, te već nakon osam uvodnih rundi pokazao svima da će u tekućem prvenstvu biti glavni kandidat za šampionsku titulu - iako to nije primarni cilj.

Bio je to povod za razgovor sa šefom stručnog štaba tima iz Krupe na Vrbasu, koji za naš portal priča o aktuelnoj situaciji u klubu, planovima, ambicijama, trenerskom poslu...

Šta je vaša prednost u odnosu na ostale ekipe u ligi?

"Generalno, kad uzmemo globalnu sliku, mislim da smo ostali organizaciono na nivou Premijer lige, da se nismo spustili rang niže.

Znamo i sami kakav je bio prelazni rok, koliko je igrača došlo, koliko otišlo. Mogu slobodno reći da je otišlo 20, a došlo 20 novih karaktera. Međutim, generalno kad imamo svakodnevnu podršku uprave, svakodnevne mogućnosti da kvalitetno radimo, to uključuje i teren i infrastrukturu i oporavak, nije čudo što smo tu gdje jesmo.“

Kako generalno gledate na kvalitet Prve lige RS?

"Ono što svi znamo da se na početku sezone izdvoje dvije-tri ekipe koji su pretendenti za titulu i ove ostale ekipe koje se nalaze tu su po zaslugama, ali generalno nemaju neke pretjerane ambicije. Po meni lično, infrastruktura je na niskom nivou i tereni u Srpskoj su neuslovni za igru, nemoguće je uspostaviti pas igru, nemoguće je tražiti od igrača neke stvari koje primjenjuješ na treningu, gdje treniraš manje-više u dobrim uslovima i onda odeš negdje.

Ne bih da potcijenim nikog, ali odeš u Zvornik, stvarno su ljudi gostoljubivi, sačekaju nas kako treba, ali je teren jako neuslovan, ne možeš uspostaviti ono što treniraš da prikažeš na utakmici, i samim tim su tereni boljka broj jedan našeg fudbala.“

Vidi opis Krupa je u Prvoj ligi RS, ali po mnogo čemu je i dalje na nivou Premijer lige BIH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 14 / 14

Krupu sad očekuje četiri teške utakmice, Zvijezda 09 i Sloga u Krupi na Vrbasu, te Omarska i Sutjeska u gostima. Kakav je plan Krupe, s koliko bodova biste bili zadovoljni?

"Pa mi smo negdje na početku sezone pričali o tome da bi nas zadovoljila sredina tabele jer smo tada bili u fazi i stabilizacije kluba i sada pokušavamo neke stvari da postavimo na prave noge.

Išli smo utakmicu po utakmicu i osvajali bodove. Ja sam svojim igračima rekao da ćemo ući u svaku utakmicu sa namjerom da osvojimo tri boda. Mislim da u ovom trenutku Krupa to može. Koliko ćemo mi osvojiti bodova u naredna četiri kola, stvarno je teško prognozirati jer niko od nas nije mogao očekivati da ćemo u osam kola imati osam pobjeda.

Pokušaćemo i uradićemo sve da nastavimo pobjednički niz. Da li će to biti moguće - ne znam, jer znamo kakvu su gostovanja, pogotovo u Foči i Omarskoj, u Krupu nam dolaze dvije ekipe koje se bore za titulu, Zvijezda 09 i Sloga iz Doboja. Očekuje nas težak raspored, sigurno će biti zahtjevne utakmice, ali mi smo ekipa koja je pobijedila u osam utakmica i ekipa koja je dala najviše golova u ligi.

Mislim da imamo pravo da se nadamo da možemo u svakoj utakmici ući kao neko ko se nada osvajanju sva tri boda. Da li ćemo uspjeti u naredne četiri, stvarno je nezahvalno prognozirati.

Ja ću se pokušati osvrnuti na prvu sljedeću utakmicu protiv Zvijezde 09, gdje igramo kod kuće protiv njih i naša želja će biti nova pobjeda.“

Iako Krupa ima odličan start sezone, pitao bih, iako je možda rano, hoće li biti pojačanja u zimskom prelaznom roku?

"Pa nije rano. Ja sam neko ko pokušava kroz posvećan rad da dođem tamo gdje treba i sad to ide jako dobro. Mi već sad imamo dogovorena pojačanja za zimski prelazni rok. Ne bih o imenima, ali javnost će biti upoznata s tim čim dođe vrijeme prelaznog roka. Oni bi svi trebalo da dođu na početak priprema, tako da neke igrače imamo već dogovorene, neki su u planu da dođu. Mi skautiramo ostale ekipe, i Prvu ligu Republike Srpske i Drugu ligu, i Prvu ligu Federacije, čak i Premijer ligu gdje neki igrači nemaju minutažu, tako da mi svakodnevno radimo na dovođenju nekih igrača i pokušaćemo da se oslonimo na mlade igrača, prvenstveno rođene 2002, 2003, 2004. godine i da na njima gradimo budućnost.“

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Otkud Vladimir Ilić, kao veoma mlad čovjek, na poziciji glavnog trenera?

"Na to pitanje kad odgovaram moram se osvrnuti na neki raniji period. Ja sam igrao u Krupi, tu sam spletom nekih oklonosti odlučio da ću se više baviti naukom i okrenuti se trenerskom poslu. Još kao igrač sa 21 godinom sam krenuo na edukaciju za B licencu. To je bio neki novi zaokret u mojoj filzofiji i fudbala i svega onog što o čemu sam do tada razmišljao. Završavamo sezonu, ispadamo iz lige i dolazi Zoran Marić za trenera Krupe.

Zoran Marić je neko koga ja izuzetno poštujem, čovjek koji je, mogu reći slobodno, neko ko je oblikovao moje znanje i poglede na fudbal. Ja ću do kraja života biti neizmjerno zahvalan njemu na svemu pruženom u dosadašnjem mom razvoju.

Sa Zoranom, sa 'Džimijem', kako mi odmilja kažemo, bio sam godinu i po dana, osvojili smo ligu Republike Srpske, nismo imali nijedan poraz, onda je došla ta korona i prekid prvenstva, i tada smo ušli u Premijer ligu. Onda kad nemate drugu polusezonu uopšte ne možete procijeniti koliko ko može od igrača, ulazite maltene sa igračkim kadrom koga poznajete, ali ne u toliko mjeri da možete suditi da li je neko na nivou Premijer lige ili ne. Tada bilježimo ne tako dobre rezultate u prvom dijelu prve polusezone.

'Džimi' odlučuje da ode, na njegovo mjesto dolazi Velimir Stojnić. Velimir nas je vodio na pet utakmica, a na prvoj smo slavili na 'Grbavici' protiv Željezničara. To je bio pozitivan šok, poslije toga nismo imali neke rezultate, a onda je on zbog svoje porodične tragedije odlučio da napusti mjesto šefa struke.

Zatim dolaze razni treneri, slijede razgovori sa njima, dolaze na utakmice, treninge, sve oni to gledaju, ali niko od njih ne odlučuje da preuzme ekipu. Ponavljam i hoću da istaknem, tada se igra 12. kolo Premijer lige, Krupa ima sedam bodova, dvije pobjede i jedan remi, tad se već nazirao ekspresni povratak u Prvu ligu Republike Srpske.

Ja vjerovatno u tom momentu, možda nesvjestan okolonosti i onog šta nas čeka, preuzimam ekipu. Generalno vodim računa o tome ko su mi saradnici i s kim radim, tako da u tom trenutku dolazi Nebojša Anđelić kao pomoćni trener, profesor Sekulić kao neko ko je stručni saradnik, zajedno sa Mrkobradom i Mazalicom. Čekaju nas važne utakmice, dolazi polusezona i kad ti neko bježi osam bodova realno je da ćeš teško da ga stigneš. Druga polusezona, tu je bilo i stresa i svega, ali Bože moj, uspjeli smo u prvobitnoj namjeri i ostali u ligi u toj sezoni."

Izvor: Promo/FK Krupa

Kao mlad trener, imate li nekog trenerskog uzora, idola? Nekog čiju fudbalsku filozofiju biste voljeli da preuzmete, prekopirate, a nešto svoje da dodate, bio to domaći ili strani stručnjak?

"Kad pričamo o našim trenerima ovdje, mogu reći da dosta vremena provodim sa Slobodanom Starčevićem, gdje mnogo pričamo i o načinu igre i mogu reći da on uz Zorana Marića kojeg sam spomenuo je neko s kim najviše pričam o tim temama, neko ko iza sebe ima određeni uspjeh, sigurno svojm savjetima može puno da mi pomogne.

Kad je u pitanju neko sa strane, baš sam gledao utakmicu Mančester sitija u Parizu. Generalno, volim Gvardiolu i na njegov način pokušavam da i mi dođemo do bodova. Mi smo u Premijer ligi pokušali kroz posjed lopte da dolazimo u situacije da pobjeđujemo, da stvaramo pozitivan niz. Međutim, evo sad imamo ekipu kojoj apsolutno ne odgovara posjed lopte. Mi smo generalno morali promijeniti način igre. To zavisi od toga kakvu ekipu imaš i mi sad kroz Krupu koja igra u Prvoj ligi RS i igra na drugačiji način od Krupe koja je igrala u okviru Premijer lige BiH, jednostavno morali smo prilagoditi svoje zahtjeve onom kvalitetu igrača koje imaš na terenu.“

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Vi ste vodili ekipu u Premijer ligi BiH, a bilo je tu starijih igrača od vas. Kako je bilo biti na čelu takve ekipe, da li je autoritet dolazio u pitanje?

"iskreno, nisam imao nijedan problem sa autoritetom. Neke stvari sam postavio na svoje noge čim sam došao, neki igrači su odmah napustili klub čim sam ja došao za šefa struke. Neka pravila su se znala odmah od početka - oni koji nisu usvojili ta pravila nisu više s nama i tad smo jasno definisali neke stvari. Po meni, u tom trenutku su prepoznali autoritet znanja, pošten i predan rad koji je sigurno bio s naše strane. Igrači su to poštovali, nismo imali nekih problema.

Odmah nakon toga je došla zimska pauza, u tom trenutku je otišlo devet igrača i onda su ostali shvatali da ne budu li poštovali principe koji su postavljeni pred njih, koji su sasvim realni i opravdani, neće biti tu s nama. Ja nisam imao problema sa autoritetom bez obzira na godine koje su bile manje u odnosu na neke igrače, a nisu imali problema ni ljudi u mom stručnom štabu.“

23 GODINE Vladimir Ilić rođen je 20. jula 1998. godine, te je sa 23 godine ubjedljivo najmlađi trener u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske. Takođe, ranije je bio najmlađi među stručnjacima u m:tel Premijer ligi BiH.

Vodili ste ekipu i u Premijer ligi, i u ligi Srpske. Da li imate neku najdražu pobjedu u trenerskoj karijeri, neku koju biste izdvojili?

"Možda bih mogao izdvojiti utakmicu sa Slobodom kod kuće, gdje smo morali pobijediti, gdje smo slavili 1:0. Bili smo jako dobri i kvalitetni, tad mi je možda pao kamen sa srca jer sam shvatio da nam je to bila prva pobjeda u drugoj polusezoni. Naveo bih i utakmicu protiv Radnika, gdje smo znali da smo trijumfom jako blizu opstanka. To su mi možda neke dvije utakmice koje su mi ostale urezane u sjećanju. Naravno, pobjeda protiv Željezničara se ne zaboravlja. Sjećam se da prije te utakmice danima nisam spavao, poslije nje sam spavao 'kao beba'.

Sve tri su značajne, da nismo pobijedili na nekim od tih susreta, vjerovatno ne bismo ni opstali u ligi, ali ta utakmica sa Željezničarom je bila moja prva, pa je iz tog razloga i najznačajnija."

U skladu sa vašim obavezama, koliko stižete pogledati utakmice Premijer lige BiH?

"Trudim se da što više pratim. Naravno, uvijek nađem vremena pogotovo za Premijer ligu BiH, barem jednu utakmicu kroz kolo, često i dvije. Ipak je Premijer liga BiH jedan veliki bazen i bilo bi nepošteno da kažem da tu ne gledam neke igrače, jer neki fudbaleri imaju malo manju minutažu u Premijer ligi, možda kroz afirmaicju u Krupi mogu da dođu na nivo da igraju najletinije domaće takmčenje."

Pratite li srpski fudbal, nastupe Crvene zvezde i Partizana u međunarodnim takmičenjima?

"Kada su u pitanju Zvezda i Partizan, gledam ih naravno, pogotovo Zvezdu. Ono što Zvezda postiže u posljednjih pet godina je potvrda da imaju konstantu u evropskim takmičenjima, da imaju kvalitet unutar ekipe. Partizan, vidino da je preporoeđen pod vođstvom Stanojevića. Njega trenutom smatram najboljim trenerom u ovoj regiji jer pokazuje to gdje god se pojavi. Ima rezultate i on je neko ko definitivno donosi novu energiju kad dođe u klub“, zaključio je Ilić razgovor za MONDO.