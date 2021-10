Ima 20 godina i nije igrao cijelu godinu - Kako se to ne zna?!

Selektor U21 Srbije Zvonko Živković otvoreno je govorio o problemima poslije ubedljivog poraza protiv Francuske.

Izvor: TV Arena sport 1

Mlada reprezentacija Srbije glatko je izgubila od Francuske na stadionu Partizana (0:3), a selektor Srbije Zvonko Živković konstatovao je posle meča očigledno - bolji su!

Na prvo postavljeno pitanje o tome šta nije valjalo u igri Srpskog tima, selektor Živković je počeo da priča otvoreno.

"Sva francuska djeca igraju standardno u svojim klubovima, na oku su selektora i šta mogu da kažem? Bolji su od nas, ja sam zadovoljan što su naša djeca dala u ovom trenutku svoj maksimum. Nažalost, rezultat je takav kakav jeste i nemam namjeru da objašnjavam niti mogu u dvije-tri rečenice da pričam o problemima sa kojia smo se susreli".

Napadač Metalca, bivši član Votforda Filip Stuparević, napustio je igru prije kraja, a selektor je objasnio da nije u pitanju povreda.

"Nije povreda, on prošle godine nije igrao. Dječak od 20 godina nije igrao cijelu godinu. To da znate. Nije mi jasno kako se to ne zna. On je talentovan momak i mi smo iz te naše baze koja je jako mala morali da izvučemo tako nešto. Imamo igrača u Laciju, tri mjeseca ne igra, imamo momke koji su potpisali za Mančester siti i ne igraju i nisu igrali ni u našoj ligi", dodao je Živković.

"Da ne dužim, zasluženo su pobjedili", zaključio je selektor.